От баскетбола до зубров: глава Вологодчины рассказал о связях с Беларусью

МИНСК, 16 окт — РИА Новости. Вологда активно взаимодействует с белорусскими городами-побратимами, а белорусские зубры размножились на Вологодчине в крупнейшую популяцию в России, передает корреспондент Sputnik.

Представители власти Вологодской области рассказали о связях Вологды с ее белорусскими городами-побратимами — Гродно и Могилевом.

"В основном мы взаимодействуем в сфере культуры. Например, в 2016 году в Вологде прошел форум "Социальные инновации", в котором участвовали представители Могилева. Также побратимы посетили наш регион на недавнем Дне города. Конечно, нам бы хотелось наладить и производственные связи", — сообщил исполняющий обязанности мэра города Вологды Сергей Воропанов.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников отметил, что представители Вологодской области участвуют в баскетбольных турнирах, выставках туристического бизнеса и народных промыслов в России и Беларуси. С 2011 года в Вологде работает ежегодная ярмарка белорусских товаров.

Вологодский драматический театр неоднократно гастролировал в Могилеве и Минске. В этом году столица Беларуси приглашает труппу на выступления в ноябре.

Как рассказал начальник Департамента культуры и туризма Вологодской области Владимир Осиповский, в лесах под Вологдой живет крупнейшая в России популяция зубров. Их привезли из Беларуси в 70-е годы. Питание животным обеспечивает специальное хозяйство.

Пресс-тур по Вологодской области, организован Постоянным Комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня".