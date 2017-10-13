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Союзное государство

Тракторы Союзного государства: в Череповце запустили новый конвейер

14:2813.10.2017
(обновлено: 14:32 13.10.2017)
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© Sputnik / Тимур СеливановПоказательные выступления на ЧЛМЗ в рамках запуска нового конвейера по производству тракторовПоказательные выступления на ЧЛМЗ в рамках запуска нового конвейера по производству тракторов
© Sputnik / Тимур Селиванов

МИНСК, 13 окт — РИА Новости. В Череповецком литейно-механическом заводе (ЧЛМЗ) состоялся торжественный запуск нового конвейера по производству тракторов по белорусской технологии. Промышленное сотрудничество России и Беларуси поддерживает Союзное государство и министерства промышленности обеих стран. Корреспондент Sputnik рассказывает о том, почему выпуск сельхозтехники важен в национальных масштабах.

Разве можно конкурировать с родиной?

Экскурсию по Череповецкому заводу для участников пресс-тура по Вологодской области, организованного Постоянным комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня", провел генеральный директор Владимир Боглаев. Его связи с Беларусью не ограничиваются работой: он родился в городе Жодино и занимал должность финансового директора на БЕЛАЗе. В России он работает около 14 лет.

Павел Легкий. Архивное фото
© Фото : из личного архива Павла Легкого
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Почти сразу Боглаев подчеркивает интернациональный состав предприятия: "Мой первый заместитель из Украины, директор по производству из Таджикистана, финансовый директор из Татарстана, начальник механосборочного производства и главный металлург родом из Молдовы. Инжиниринг и часть управления — на белорусах, наша "диаспора" здесь — самая большая".

На ЧЛМЗ работают опытные инженеры из БелАЗа, Минского тракторного завода (МТЗ), МАЗа, но сюда приезжают и молодые специалисты из республики. Гендиректор подчеркнул, что специальное образование на его родине остается одним из лучших среди стран СНГ. Для приглашенных работников и их семей предприятие построило дом. "Кстати, у одного из наших инженеров, белоруса, совсем скоро родится дочка — это тоже будет наш российско-белорусский продукт", — шутит Боглаев.

Уже двадцать лет завод сотрудничает с предприятиями Беларуси. Технологию производства тракторов он выкупил в 2010 году, а пилотная партия погрузчиков "по белорусским чертежам" была выпущена заводом в 2017-м. За счет прямого доступа к металлургическим материалам и дешевизны электроэнергии погрузчики выгодней производить в Вологодской области, чем в Беларуси.

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в работе IV Форума регионов России и Беларуси. 30 июня 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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При этом в ЧЛМЗ не стремятся "перетянуть одеяло", чтобы все производство сконцентрировалось в России. Цель завода — сохранить выгоды производства и сбыта для обеих сторон. Боглаев заверил: "Для многих из нас Беларусь — родина. А конкурировать с родиной никто не собирается".

Еще один проект российской и белорусской сторон на базе Череповецкого завода — общая транспортная компания, которая будет укомплектована только тягачами МАЗ. Эти машины будут осуществлять грузовую перевозку между Россией и Беларусью. Вместе представители братских народов хотят "выдавить" из этой области рынка импортные продукты дальнего зарубежья.

В ответ на вопрос, как проект по грузовому транзиту будет бороться с конкурентами, Боглаев выдал "черномырдинский" афоризм: "Как обычно: мы их подвинем, и им ничего не останется, кроме как подвинуться".

Красная ленточка и новые тракторы

Год назад в Череповец приехал генеральный директор МТЗ Федор Домотенко. Он высоко оценил производственные возможности своих череповецких побратимов. Вместе с администрацией Вологодской области Домотенко подписал договоры о сотрудничестве предприятий.

Валентина Матвиенко. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Благодаря этому в ЧЛМЗ поступили инвестиции на покупку и оборудование дополнительного цеха. В нем и прошел торжественный запуск нового конвейера.

Ленточку перед красным тарахтящим трактором перерезали коллегиально: Владимир Боглаев, директор Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга Российской Федерации Евгений Корчевой, заместитель министра промышленности Республики Беларусь Александр Огородников, директор департамента материально-технического обеспечения российского акционерного общества "Росагролизинг" Александр Коваленко и заместитель губернатора Вологодской области Алексей Кожевников. Трактор бодро съехал с конвейера и тотчас отправился на трудовые подвиги.

Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В своем завершающем выступлении директор ЧЛМЗ сформулировал ни много ни мало философию завода: "Мы — довольно странное предприятие: не гонимся за прибылью и чистым доходом, хотя, конечно, работаем не в убыток. По большому счету, наша команда работает за идею. Мы стремимся развивать совместные российско-белорусские продукты и удерживать их позиции на рынке".

Заместитель государственного секретаря Союзного государства Алексей Кубрин пояснил, что этот пример сотрудничества важен в межгосударственных масштабах: "В рамках Союзного государства реализуется не так много крупных промышленных проектов. Производство сельхозтехники по технологиям Беларуси на Череповецком заводе — счастливое исключение.

Кластер, который станет почином

1700 тракторов, которые выпускает ЧЛМЗ в год — это 30% от общего объема выпуска аналогичных продуктов на территории Российской Федерации. В будущем Череповецкий завод планирует достичь планки в 3-4 тысячи единиц в год. Очень хотелось бы, чтобы и другие регионы Российской Федерации последовали за Вологодской областью".

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© РИА Новости / Михаил Климентьев
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По окончании церемонии в дело вступила продукция завода: трактор и погрузчик продемонстрировали чудеса акробатики на свежем воздухе. Погрузчик вставал попеременно на левые и правые пары колес, а потом и вовсе оторвался от земли, упершись двумя ковшами спереди и сзади. Трактор тоже времени не терял — сперва он кружил неподалеку, а потом несколько раз проехал под "взлетевшим" погрузчиком.

К сотрудничеству Череповецкого завода с белорусскими коллегами вскоре могут присоединиться и другие предприятия. О будущем российско-белорусского машиностроительного кластера в Вологодской области рассказал руководитель проекта Михаил Климонов.

Выгода для такого юридического объединения заводов из двух стран очевидна: к производству можно будет привлечь государственное финансирование. Сейчас проект кластера обсуждается на министерском уровне в России и Беларуси.

"Наш план — взять за основу продукцию Минского тракторного завода, модернизировать ее и получить конкурентоспособный экспортный продукт. Мы не хотим замыкаться на внутреннем рынке двух стран", — подчеркнул Климонов.

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