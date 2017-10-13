Тракторы Союзного государства: в Череповце запустили новый конвейер

МИНСК, 13 окт — РИА Новости. В Череповецком литейно-механическом заводе (ЧЛМЗ) состоялся торжественный запуск нового конвейера по производству тракторов по белорусской технологии. Промышленное сотрудничество России и Беларуси поддерживает Союзное государство и министерства промышленности обеих стран. Корреспондент Sputnik рассказывает о том, почему выпуск сельхозтехники важен в национальных масштабах.
Разве можно конкурировать с родиной?
Экскурсию по Череповецкому заводу для участников пресс-тура по Вологодской области, организованного Постоянным комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня", провел генеральный директор Владимир Боглаев. Его связи с Беларусью не ограничиваются работой: он родился в городе Жодино и занимал должность финансового директора на БЕЛАЗе. В России он работает около 14 лет.
На ЧЛМЗ работают опытные инженеры из БелАЗа, Минского тракторного завода (МТЗ), МАЗа, но сюда приезжают и молодые специалисты из республики. Гендиректор подчеркнул, что специальное образование на его родине остается одним из лучших среди стран СНГ. Для приглашенных работников и их семей предприятие построило дом. "Кстати, у одного из наших инженеров, белоруса, совсем скоро родится дочка — это тоже будет наш российско-белорусский продукт", — шутит Боглаев.
Уже двадцать лет завод сотрудничает с предприятиями Беларуси. Технологию производства тракторов он выкупил в 2010 году, а пилотная партия погрузчиков "по белорусским чертежам" была выпущена заводом в 2017-м. За счет прямого доступа к металлургическим материалам и дешевизны электроэнергии погрузчики выгодней производить в Вологодской области, чем в Беларуси.
Еще один проект российской и белорусской сторон на базе Череповецкого завода — общая транспортная компания, которая будет укомплектована только тягачами МАЗ. Эти машины будут осуществлять грузовую перевозку между Россией и Беларусью. Вместе представители братских народов хотят "выдавить" из этой области рынка импортные продукты дальнего зарубежья.
В ответ на вопрос, как проект по грузовому транзиту будет бороться с конкурентами, Боглаев выдал "черномырдинский" афоризм: "Как обычно: мы их подвинем, и им ничего не останется, кроме как подвинуться".
Красная ленточка и новые тракторы
Год назад в Череповец приехал генеральный директор МТЗ Федор Домотенко. Он высоко оценил производственные возможности своих череповецких побратимов. Вместе с администрацией Вологодской области Домотенко подписал договоры о сотрудничестве предприятий.
Ленточку перед красным тарахтящим трактором перерезали коллегиально: Владимир Боглаев, директор Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга Российской Федерации Евгений Корчевой, заместитель министра промышленности Республики Беларусь Александр Огородников, директор департамента материально-технического обеспечения российского акционерного общества "Росагролизинг" Александр Коваленко и заместитель губернатора Вологодской области Алексей Кожевников. Трактор бодро съехал с конвейера и тотчас отправился на трудовые подвиги.
Заместитель государственного секретаря Союзного государства Алексей Кубрин пояснил, что этот пример сотрудничества важен в межгосударственных масштабах: "В рамках Союзного государства реализуется не так много крупных промышленных проектов. Производство сельхозтехники по технологиям Беларуси на Череповецком заводе — счастливое исключение.
Кластер, который станет почином
1700 тракторов, которые выпускает ЧЛМЗ в год — это 30% от общего объема выпуска аналогичных продуктов на территории Российской Федерации. В будущем Череповецкий завод планирует достичь планки в 3-4 тысячи единиц в год. Очень хотелось бы, чтобы и другие регионы Российской Федерации последовали за Вологодской областью".
К сотрудничеству Череповецкого завода с белорусскими коллегами вскоре могут присоединиться и другие предприятия. О будущем российско-белорусского машиностроительного кластера в Вологодской области рассказал руководитель проекта Михаил Климонов.
Выгода для такого юридического объединения заводов из двух стран очевидна: к производству можно будет привлечь государственное финансирование. Сейчас проект кластера обсуждается на министерском уровне в России и Беларуси.
"Наш план — взять за основу продукцию Минского тракторного завода, модернизировать ее и получить конкурентоспособный экспортный продукт. Мы не хотим замыкаться на внутреннем рынке двух стран", — подчеркнул Климонов.