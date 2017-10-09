Белоруссия откроет новое производство в Череповце

МИНСК, 9 окт — РИА Новости. Серийное производство экскаваторов-погрузчиков по белорусской технологии запустят в российском городе Череповце на этой неделе, Беларусь на церемонии запуска представит замминистра промышленности Александр Огородников.

Беларусь и Россия продолжают создавать крупнейший кластер по производству специализированной тракторной техники. Тракторы по белорусский технологии уже собирают в Череповце, а на этой неделе производство расширят, сообщает Sputnik

Так, в Череповце также начнется серийное производство экскаваторов-погрузчиков по белорусской технологии.

"Запуск экскаваторов в серию — часть совместного проекта создания крупнейшего в Союзном государстве кластера по производству специализированной тракторной техники для сельского хозяйства, строительства, коммунальной сферы и лесозаготовки", — заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Части белорусско-российского машиностроительного кластера в Череповце — литейно-механический завод, МТЗ и "Дорэлектромаш". В кластере уже выпустили более шести тысяч тракторов "Беларус".