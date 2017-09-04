В СГ рассказали о целях организации пресс-туров для журналистов

ЮЖНО- САХАЛИНСК, 4 сен — РИА Новости, Юлия Чичерина. Одна из главных задач журналистского пула Союзного государства — предельно открыто рассказывать об эффективной совместной работе регионов России и Белоруссии, способствуя тем самым активизации конструктивного сотрудничества между областями и странами в рамках союзных программ и проектов, считает заместитель государственного секретаря Союзного государства Иван Бамбиза.

Встреча журналистов двух стран с заместителем госсекретаря состоялась на острове Сахалин во время пресс-тура на тему "Сахалин — перспективный край развития", организованного Постоянным Комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня ".

"Постоянный Комитет Союзного государства систематически проводят пресс-туры для российских и белорусских журналистов, целью которых является открытое и широкое освещение возможностей, перспектив и векторов интересов в регионах двух стран", — сказал Бамбиза.

Он отметил, что работа по организации пресс-мероприятий будет продолжена. "Выбор темы и региона для пресс-десантов подбирается, исходя из перспективности и возможностей развития и плодотворного сотрудничества в рамках Союзного государства", — пояснил Бамбиза, добавив что в ходе пресс-тура на Сахалин журналисты смогли наглядно увидеть возможности реализации совместных проектов для граждан Союзного государства.