Рапота: удаленность Сахалина — не помеха для сотрудничества в рамках СГ

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 сен — РИА Новости, Юлия Чичерина. Территориальная удаленность Сахалина не станет помехой развитию взаимовыгодных контактов региона в рамках Союзного государства, заявил журналистам государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота в ходе рабочей поездки в Сахалинскую область.

"Это моя первая поездка на Сахалин. Один из пунктов моих интересов — узнать, сможет ли стать препятствием для взаимовыгодных контактов расстояние свыше 8 тысяч километров. Несомненно, какие-то сложности могут быть. Например, если речь встанет о поставке из Белоруссии селекционных пород скота, которых доставлять на остров необходимо самолетом. Несомненно, это приведет к значительному удорожанию и здесь необходимо все просчитывать ",- отметил Рапота.

В тоже время, подчеркнул он, "есть вещи, которые не зависят от расстояний". К ним, в частности, относятся обмен технологиями, кадровым потенциалом, передача белорусского опыта в области строительства.

"Есть идеи о создании совместных предприятий на территории Сахалинской области, возможно, с перспективой на экспорт. Это, например, может быть перерабатывающая промышленность на базе сельхозпредприятий", — добавил Рапота.

Встреча представителей ведущих российских и белорусских СМИ на Сахалине с государственным секретарем Союзного государства состоялась во время пресс-тура "Сахалин — перспективный край развития", организованного Постоянным Комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня".