На сахалинскую ферму грузовыми самолетами доставят коров из Белоруссии

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 сен — РИА Новости, Юлия Чичерина. Молочно-товарная ферма на тысячу голов, куда планируется завести продуктивное стадо коров из Белоруссии, строится на территории Сахалинской области, сообщил журналистам из российских и белорусских СМИ министр сельского хозяйства Сахалинской области Михаил Кузьменко.

"Планируется, что продуктивное стадо коров будет размещено на новой молочно-товарной ферме, которая строится по белорусскому проекту в составе агрогородка в селе Раздольное Корсаковского района. Ферма рассчитана на одну тысячу голов. Из них 600 животных планируется доставить на Сахалин из Белоруссии в конце нынешнего или в начале будущего года на грузовых самолетах",- сказал Кузьменко.

По его словам, в настоящее время идет активная работа по отработке логистики доставки первой партии стада. Аэропорт Южно-Сахалинска готов принять животных.

"Поставщик остальных 400 голов будет определен по результатам тендера, который планируется провести в ближайшее временя. Не исключено, что и эта часть стада будет завезена из Белоруссии", — отметил министр.

Встреча журналистов с министром состоялась в рамках пресс-тура "Сахалин- перспективный край развития", организованного Постоянным Комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня".