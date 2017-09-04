На Сахалине в 2019 году созреет первый урожай в саду Союзного государства

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 сен — РИА Новости, Юлия Чичерина. Более 8,5 тысяч саженцев подовых деревьев — яблонь и груш, привезенных на Сахалин из Белоруссии, порадуют островитян первым урожаем в 2019 году, сообщил журналистам министр сельского хозяйства Сахалинской области Михаил Кузьменко.

"Саженцы плодовых деревьев — районированных под суровый климат Сахалина карликовых сортов — были доставлены на остров из Белоруссии весной нынешнего года. Так в Корсаковском районе появился первый фруктовый сад из 8,5 тысяч деревьев — девяти сортов яблонь и двух сортов груш",- рассказал Кузьменко.

Журналисты ведущих СМИ России и Белоруссии знакомятся с Сахалинской областью во время пресс-тура "Сахалин — перспективный край развития", организованного Постоянным Комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня".

Глава Минсельхоза Сахалина отметил, что это первый фруктовый сад такого масштаба на острове. Белорусские саженцы хорошо прижились на сахалинской земле, уже в первый год после высадки сад дружно цвел и дал несколько плодов. В будущем году сахалинцы надеются снять первые фрукты, а полноценный урожай рассчитывают получить в 2019 году, добавил Кузьменко.