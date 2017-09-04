Журналисты из РФ и Белоруссии первыми посетили музей "Победа" на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 сен — РИА Новости, Юлия Чичерина. Российские и белорусские журналисты стали первой союзной делегацией, которая посетила музейно-мемориальный комплекс" Победа", открывшийся в Южно-Сахалинске, где 2 сентября отпраздновали 72-ю годовщину окончания Второй Мировой войны и День освобождения Южного Сахалина и Курильских островов.

"В день 72-й годовщины окончания Второй Мировой войны в Южно- Сахалинске открылся для посещения музейно-мемориальный комплекс "Победа". Журналисты из России и Белоруссии стали первой делегацией, познакомившихся в музее с уникальной диорамой, изображающей последний бой войны — за остров Шумша,",- сообщил директор музея Юрий Филипенко.

Журналисты из ведущих СМИ России и Белоруссии находятся на самом большом острове России в пресс-туре "Сахалин — перспективный край развития", организованном Постоянным Комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня".

Директор комплекса рассказал, что в строительстве мемориала принимали участие строители как из России, так и из Белоруссии. Экспозиции разместятся на площади в 6,5 тысяч квадратных метров, в залах будут представлены уникальные экспонаты, часть их которых была подарена музею местными жителями. Всего в комплексе будут работать девять залов, в настоящее время открыты две экспозиции: "Бой за полицейский пост Хандаса" и "Последний бой: битва за Шумшу". Предполагается, что ежедневно музей смогут посещать до 500 человек, групповые сеансы будут формироваться через каждые полчаса.