Госсекретарь Союзного государства Рапота прибыл на Сахалин

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 сен — РИА Новости. Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота в пятницу прибыл с рабочим визитом на Сахалин, сообщает пресс-служба губернатора Сахалинской области.

"Григорий Рапота намерен ознакомиться с проектами, которые область сегодня успешно реализует совместно с партнерами из Республики Беларусь. В ходе визита будут изучаться и новые возможности для межгосударственных контактов на уровне регионов", — говорится в сообщении.

​Одним из ярких примеров развития сотрудничества между Россией и Белоруссией стал реализуемый на Сахалине крупный аграрный проект. В селе Раздольном Корсаковского района при участии партнеров из Белоруссии возводится молочно-товарная ферма на одну тысячу голов дойного стада с агрогородком на 50 домов приусадебного типа.

"Начинание уже получило высокие оценки глав двух стран – Владимира Путина и Александра Лукашенко. Предприятие, которое начнет работать в этом году, назвали образцовым", — отмечается в сообщении.

При выходе на проектную мощность оно будет ежегодно давать Сахалину более 7 тысяч тонн молока и 200 тонн мяса. ​Неподалеку от новой фермы заложен фруктовый сад. В этом году здесь высадили 8,5 тысячи саженцев плодовых деревьев – яблонь и груш, привезенных из соседнего государства.

​"Мы понимаем, что это только начало процесса и оно очень динамичное. Самое главное — взаимоотношения имеют устойчивую тенденцию к росту", — приводит пресс-служба слова Рапоты.

Государственный секретарь Союзного государства планирует подробно ознакомиться с реализацией совместных российско-белорусских проектов на острове, чтобы понять, чем можно дополнительно помочь Сахалину в использовании ресурса межгосударственного развития экономики.