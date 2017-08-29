Российские журналисты посетили строящуюся БелАЭС

На строительстве АЭС работают более 400 студентов из России, Беларуси и Казахстана. "Каждый день приносит нам целый ворох впечатлений, а еще знания - они здесь для будущих атомщиков и строителей самое ценное приобретение", - говорит замкомандира Всебелорусской молодежной стройки Сергей Рогозин.