Группа российских журналистов, специализирующихся на освещении темы энергетики, в августе посетили Белоруссию. Посещение строящейся в стране АЭС — в фотоленте Ria.ru.
Российские журналисты посетили строящуюся БелАЭС
19:0029.08.2017
(обновлено: 19:01 29.08.2017)
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© РИА Новости / Юлия ЧичеринаВ августе в Белоруссии побывала группа российских журналистов, специализирующихся на вопросах энергетики. Вместе с белорусскими коллегами они посетили строящуюся АЭС неподалеку от города Островец. Запуск первого блока АЭС намечен на конец 2019 года.
В августе в Белоруссии побывала группа российских журналистов, специализирующихся на вопросах энергетики. Вместе с белорусскими коллегами они посетили строящуюся АЭС неподалеку от города Островец. Запуск первого блока АЭС намечен на конец 2019 года.
© РИА Новости / Юлия Чичерина"Белоруссия сегодня не испытывает острой нехватки электроэнергии, но привлекательность атомной энергетики видится именно в дешевизне производства. Себестоимость "атомного электричества" в 1,5, а то и в два раза ниже", - рассказал замминистра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк.
"Белоруссия сегодня не испытывает острой нехватки электроэнергии, но привлекательность атомной энергетики видится именно в дешевизне производства. Себестоимость "атомного электричества" в 1,5, а то и в два раза ниже", - рассказал замминистра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк.
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаНа строительстве АЭС работают более 400 студентов из России, Беларуси и Казахстана. "Каждый день приносит нам целый ворох впечатлений, а еще знания - они здесь для будущих атомщиков и строителей самое ценное приобретение", - говорит замкомандира Всебелорусской молодежной стройки Сергей Рогозин.
На строительстве АЭС работают более 400 студентов из России, Беларуси и Казахстана. "Каждый день приносит нам целый ворох впечатлений, а еще знания - они здесь для будущих атомщиков и строителей самое ценное приобретение", - говорит замкомандира Всебелорусской молодежной стройки Сергей Рогозин.
© РИА Новости / Юлия Чичерина"Я в безопасности нашей АЭС не сомневаюсь. Анализ проекта показал, что он очень хорошо защищен от аварийных событий, природных катаклизмов", - ответил на вопрос журналистов главный инженер ГУ "Дирекция строительства АЭС" Анатолий Бондарь.
"Я в безопасности нашей АЭС не сомневаюсь. Анализ проекта показал, что он очень хорошо защищен от аварийных событий, природных катаклизмов", - ответил на вопрос журналистов главный инженер ГУ "Дирекция строительства АЭС" Анатолий Бондарь.
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаНа данный момент строительно-монтажные работы развернуты на 123 из 130 объектов 1-го и 2-го энергоблоков БелАЭС. Основное энергооборудование для станции уже законтрактовано. Стоимость объекта оценивается в 10 млрд долларов. Россия предоставила кредит для финансирования 90% стоимости контрактов по строительству.
На данный момент строительно-монтажные работы развернуты на 123 из 130 объектов 1-го и 2-го энергоблоков БелАЭС. Основное энергооборудование для станции уже законтрактовано. Стоимость объекта оценивается в 10 млрд долларов. Россия предоставила кредит для финансирования 90% стоимости контрактов по строительству.
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаНа АЭС активно работает Учебно-тренировочный центр. "С января 2016 года персонал занимается на полномасштабном тренажере – это точная копия щита управления энергоблоком, где можно отработать любую нештатную ситуацию",- рассказал замглавного инженера по подготовке персонала БелАЭС Владимир Горин.
На АЭС активно работает Учебно-тренировочный центр. "С января 2016 года персонал занимается на полномасштабном тренажере – это точная копия щита управления энергоблоком, где можно отработать любую нештатную ситуацию",- рассказал замглавного инженера по подготовке персонала БелАЭС Владимир Горин.
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаМатематическая модель тренажера предусматривает порядка 300 базовых и 1000 вспомогательных сценариев отклонения от нормальной работы. На нем можно воспроизвести любое развитие событий. Есть возможность получить информацию с действующих станций и "отработать" чужой опыт.
Математическая модель тренажера предусматривает порядка 300 базовых и 1000 вспомогательных сценариев отклонения от нормальной работы. На нем можно воспроизвести любое развитие событий. Есть возможность получить информацию с действующих станций и "отработать" чужой опыт.
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаВ машинном зале 1-го энергоблока основное оборудование уже находится на штатных местах. В середине марта здесь установили самый тяжелый элемент – статор генератора весом 440 тонн, его основная функция – преобразовывать механическую энергию вращения турбины в электрическую.
В машинном зале 1-го энергоблока основное оборудование уже находится на штатных местах. В середине марта здесь установили самый тяжелый элемент – статор генератора весом 440 тонн, его основная функция – преобразовывать механическую энергию вращения турбины в электрическую.
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаЖурналисты посетили Объединенный институт энергетических и ядерных исследований "Сосны". "Институт является головной организацией — исполнителем Госпрограммы "Научное сопровождение развития атомной энергетики в РБ на 2009 – 2010 годы и на период до 2020 года", - сообщил его генеральный директор Андрей Кузьмин.
Журналисты посетили Объединенный институт энергетических и ядерных исследований "Сосны". "Институт является головной организацией — исполнителем Госпрограммы "Научное сопровождение развития атомной энергетики в РБ на 2009 – 2010 годы и на период до 2020 года", - сообщил его генеральный директор Андрей Кузьмин.
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаВ "Соснах" есть и музей с макетами важнейших проектов института, в том числе мобильной АЭС на колесном шасси. Реакторная установка получила название "Памир".
В "Соснах" есть и музей с макетами важнейших проектов института, в том числе мобильной АЭС на колесном шасси. Реакторная установка получила название "Памир".
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаВход в института энергетических и ядерных исследований "Сосны" украшает памятный знак – экспозиция "Атом".
Вход в института энергетических и ядерных исследований "Сосны" украшает памятный знак – экспозиция "Атом".
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