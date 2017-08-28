Российские и белорусские журналисты познакомятся с потенциалом Сахалина

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости, Юлия Чичерина. Пять дней проведут журналисты из ведущих российских и белорусских СМИ на острове Сахалин, где они станут участниками торжеств по случаю 72-й годовщины окончания Второй мировой войны, сообщила начальник отдела по взаимодействию со СМИ правительства Сахалинской области Мария Гаранина.

"В ходе поездки журналисты познакомятся с научными достижениями, передовым и инновационным опытом Сахалинской области, увидят редкую по красоте природу, а также станут участниками праздника по случаю Дня окончания Второй мировой войны, их познакомят с новым музейно-мемориальным комплексом "Победа" в Южно-Сахалинске", — рассказала Гаранина.

Организаторами пресс-тура на тему "Сахалин — перспективный край развития" выступили Постоянный Комитет Союзного государства и МИА "Россия сегодня".

Во время пресс-тура представители СМИ двух стран встретятся с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко, а также смогут задать вопросы госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте, который прибудет в регион с рабочим визитом.

Журналисты посетят единственный в России завод по производству СПГ "Сахалин-2", познакомятся с передовым предприятием рыбоперерабатывающей отрасли — Охотским лососевым рыбоводным заводом. Мощность предприятия по разведению молоди осенней кеты составляет 20 миллионов в год. Знакомство с инновационными технологиями состоится в биотехнопарке "Сахалинский" СахГУ, приоритетными направлениями деятельности которого являются научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

Представители прессы встретятся с семьей — выходцами из Белоруссии и познакомятся с фермерским хозяйством, где используется техника белорусского производства.

Журналистам представят туристический кластер региона: краеведческий музей, построенный в традиционном японском стиле тэйкан-дзукури — единственный в своем роде в России, театральный комплекс, музей книги Чехова "Остров Сахалин". Маршрут пресс-тура также будет пролегать через спортивно-туристический комплекс "Горный воздух", который имеет статус территории опережающего развития.