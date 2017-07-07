Союзное государство начинает работу над программой "ДНК- идентификация"

Ученый с моделью ДНК в пробирке. Архивное фото

Ученый с моделью ДНК в пробирке. Архивное фото

ТУЛА, 7 июл — РИА Новости, Юлия Чичерина. Новая программа "ДНК- идентификация" будет реализоваться Союзным государством в ближайшее время, сообщил на встрече с журналистами государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

"Союзное государство приступает к реализации программы "ДНК-идентификация", которая была утверждена в июне Советом министров Союзного государства", — сообщил Рапота.

Встреча российских и белорусских журналистов с госсекретарем Союзного государства состоялась во время пресс-тура "Тульская область — регион инновационной активности", организованного Постоянным комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня".

"ДНК-идентификация" стала десятой в списке программ, которые выполняются в Союзном государстве. Она будет реализована в интересах следственных органов и министерств здравоохранения России и Белоруссии.

"Это интересная программа, дорогостоящая, но, самое главное, — понятен ее конечный результат", — отметил Рапота.

Как ранее сообщалось, цель программы "ДНК-идентификация" — разработка инновационных геногеографических и геномных технологий для криминалистики и для профилактики социально значимых заболеваний, позволяющих повысить безопасность граждан Союзного государства и противодействовать терроризму. В концепцию программы включены два основных блока. Первый — это криминалистика, идентификация личности по индивидуальным признакам. Второе направление — здоровье и качество жизни.