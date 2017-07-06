Рапота: Тула и Минск имеют хороший потенциал для сотрудничества

ТУЛА, 6 июл — РИА-Новости, Юлия Чичерина. Белоруссия и Тульская область имеют хороший потенциал взаимовыгодного сотрудничества в сфере высоких технологий, АПК и туризма, сообщил журналистам госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота по итогам его встречи в четверг с губернатором области Алексеем Дюминым.

"Мы обсудили существующие взаимные интересы и возможности наращивания уже имеющиеся механизмов взаимодействия. Перспективы сотрудничества Белоруссии и Тульской области есть. Считаю основными направлениями сотрудничество в сфере высоких технологий, туризма и АПК ",- сказал Рапота.

Беседа российских и белорусских журналистов с госсекретарем прошла в Туле в рамках пресс-тура "Тульская область — регион инновационной активности", организованного Постоянным комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня".

Рапота отметил, что в Союзном государстве существует ряд программ, нацеленных на производство высокотехнологичных продуктов и " хотелось бы, чтобы предприятия Тульской области приняли в них активное участие".

"Тула работает как промышленный город, но и имеет и огромный рекреационный потенциал, который необходимо активно развивать. Мы будем встречаться с представителями туриндустрии Тульской области для развития этого направления", — добавил он.