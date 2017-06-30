Вопросы с поставками мяса и молока в РФ будут сняты, считают в Белоруссии

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Переговоры профильных ведомств России и Белоруссии позволяют надеяться на разрешение спорных вопросов с поставками мясной и молочной продукции из республики в РФ, заявил в пятницу министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Заяц.

Как сказал Заяц на заседании высшего государственного совета Союзного государства, "развитию торгово-интеграционных процессов в некоторой степени препятствуют существующие ограничения на поставку мясной и молочной продукции из республики Беларусь в РФ и наличие контрафактной, фальсифицированной продукции на продовольственном рынке РФ".

Он сообщил, что продолжают действовать ограничения по двум крупным белорусским мясокомбинатам, четырем птицеводческим предприятиям и 19 молочным.

Заяц отметил, что вопросы возобновления поставок мясной и молочной продукции с предприятий, в отношении которых введены временные ограничения, необходимо урегулировать как можно скорее, и последние переговоры между профильными ведомствами дают основания полагать, что они будут разрешены.

По словам белорусского министра, товаропроизводители страны нацелены на выпуск безопасных продуктов питания. Заяц призвал делать это совместными усилиями двух стран: согласовывать и применять единые методики контроля и единые критерии безопасности продукции.