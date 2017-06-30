Путин: в развитии СГ уделят внимание созданию равных условий для бизнеса

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Особое внимание в программном документе о приоритетных направлениях развития Союзного государства на 2018-2022 годы будет уделено вопросам обеспечения равных условий для ведения бизнеса на территории России и Белоруссии, а также доступа компаний и предприятий на рынки друг друга, заявил президент России Владимир Путин на заседании высшего государственного совета Союзного государства.

Он напомнил, что чуть более двух лет назад был одобрен программный документ – "приоритетные направления дальнейшего развития Союзного государства на среднесрочную перспективу 2014-17 годы".

"Проставленные в нем задачи в целом выполнены", — сказал президент.

По его словам, удалось закрепить позитивную динамику двусторонних интеграционных процессов, многое сделано в миграционной сфере.

"На период 2018-22 годов также особое внимание будем уделять обеспечению равных условий для ведения бизнеса на территории России и Белоруссии, а также доступа наших компаний и предприятий на рынке друг друга", — заявил Путин.