Лукашенко предложил рассмотреть вопрос о создании премии СГ в области науки

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил вынести на рассмотрение заседания совета министров Союзного государства предложение о введении премии в области науки и техники.

Предложение об учреждении такой премии прозвучало в ходе заседания высшего госсовета Союзного государства РФ и Белоруссии.

Премию в области науки и техники предлагается учредить по аналогии с существующей премией в сфере литературы и искусства, и вручать её раз в два года.

"Протокольное решение мы можем принять, но потом надо на совмин вынести это предложение", — сказал Лукашенко.

В ходе заседания также прозвучали предложения о рассмотрении вопроса о продолжении восстановления Брестской крепости. Кроме того, прозвучало предложение рассмотреть предложение о софинансировании создания Мемориала Советскому солдату в Ржеве.

Также прозвучала идея в преддверии 200-летия в 2021 году Федора Михайловича Достоевского вернуться к поручению Владимира Путина, которое было дано несколько лет назад, по созданию мемориального комплекса в Брестской области.