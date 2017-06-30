Лукашенко посоветовал России не закупать племенной скот на Западе

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко порекомендовал России не закупать племенной скот в западных странах, а заниматься развитием собственного скотоводства.

"Сегодня Российская Федерация очень интенсивно в связи с подъемом сельского хозяйства развивает животноводство. Я бы посоветовал и Владимиру Владимировичу (Путину – ред.), и премьер-министру (Медведеву – ред.) монополизировать этот процесс. Никто за границей хороший скот не продает", — сказал Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

Белорусский лидер поделился своим опытом, рассказав, что ранее Белоруссия закупала скот в западных странах, что обернулось плохим опытом.

"Завезли столько хлама в страну, что потом избавиться не могли. В том числе больной скот. Никто скот хороший не продаст из-за рубежа. Поэтому нам надо самим", — подчеркнул он.