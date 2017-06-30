Путин: взаимодействие Белоруссии с Дальним Востоком РФ набирает обороты

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Взаимодействие Белоруссии с российским Дальним Востоком набирает обороты, заявил президент России Владимир Путин в пятницу, выразив надежду на то, что число взаимовыгодных двусторонних проектов будет только расти.

"Набирает обороты взаимодействие Белоруссии и с российским Дальним Востоком. Один из примеров – совместное создание в Сахалинской области современного агрогородка. Рассчитываем, что число таких взаимовыгодных проектов будет только расти, в том числе за счет возможностей, которые открываются для бизнеса и в новых регионах Российской Федерации", — заявил Путин на пленарном заседании IV форума России и Белоруссии.

При этом он отметил, что подавляющее большинство российских регионов тесно взаимодействуют с партнерами из Белоруссии. Наиболее активно такая работа ведется, по словам Путина, в Московской, Псковской, Свердловской, Смоленской, Тюменской областях, Татарстане, Москве и Санкт-Петербурге.