Лукашенко пригласил российские компании к сотрудничеству

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на IV форуме регионов России и Белоруссии пригласил российские компании к совместной работе на базе китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".

"Особый правовой режим для создания комфортных для создания бизнеса представлен в китайско-белорусском парке "Великий камень", который находится в сплетении Шелкового пути, о котором мы недавно говорили в Пекине. И на этом мероприятии мы с Владимиром Путиным выступали и высказывали свои мнения и серьезные предложения. Пользуясь случаем, хотел бы пригласить россиян работать в этом парке. Там созданы беспрецедентные с условия для работы", — сказал Лукашенко.

Он добавил, что по итогам мероприятия было решено устанавливать сотрудничество не только с китайскими компаниями.

"Очень бы хотелось, чтобы российские компании там работали, а лучше — российско-белорусские совместные компании, нам есть что там создавать", — заявил белорусский лидер.