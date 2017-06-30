Россия готова к самому тесному сотрудничеству с Белоруссией, заявил Путин

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Россия готова к самому тесному сотрудничеству с Белоруссией для обеспечения устойчивого долгосрочного роста экономик двух стран, а также к совместному выстраиванию общей политики в сферах промышленности и технологий, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании IV форума регионов России и Белоруссии.

"Россия готова к самому тесному сотрудничеству с партнерами из Белоруссии для обеспечения устойчивого, долгосрочного роста наших экономик, готова вместе выстраивать промышленную и технологическую политику, развивать инфраструктуру, способствовать формированию комфортной деловой среды", — подчеркнул Путин, выступая на форуме.