В Белоруссии назвали шаги, необходимые для развития Союзного государства

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Председатель верхней палаты парламента Белоруссии Михаил Мясникович обозначил шаги, которые, по его мнению, необходимы для дальнейшего развития Союзного государства России и Белоруссии.

"Следует сконцентрировать усилия в приоритетном порядке на унификации, гармонизации национальных законодательств (России и Белоруссии), массовом создании совместных компаний, открытии союзных программ и проектов и взаимном допуске субъектов наших стран в эти программы", — сказал он на Четвертом форуме регионов России и Белоруссии.

Он добавил, что также необходима специализация и концентрация интеллектуального, промышленного, финансового и торгового капитала в Союзном государстве. Успехам в этом деле будут содействовать абсолютное доверие сторон, соблюдение принципов нравственности и взаимного уважения.

По словам Мясниковича, обеим странам критически важно избежать ловушки низкого экономического роста и скромного дохода граждан, иметь гармонизированное законодательство, необходимо провести инвентаризацию всех актов Союзного государства и национальных документов, принятых в их развитие.

Он также считает, что для развития Союзного государства необходимо ввести в бюджетный процесс региональные программы, когда заказчиками выступают муниципалитеты, областные администрации Белоруссии и России. Как отметил Михаил Мясникович.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии подписан 8 декабря 1999 года в Москве. Договор вступил в силу 26 января 2000 года после ратификации парламентами двух стран.