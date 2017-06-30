РФ и Белоруссия проведут форум для развития единого научного пространства

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Россия и Белоруссия проведут совместный форум вузов для развития единого научно-технологического пространства Союзного государства, заявила глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева на IV форуме регионов России и Белоруссии.

"Одним из наиболее значимых проектов, призванным в дальнейшем обеспечить широкое участие молодых исследователей и ученых вузов России и Белоруссии, формирование единого научно-технологического пространства Союзного государства и продвижения всех совместных разработок может и должен стать форум вузов научно-технологического профиля", — сказала Васильева.

По словам министра, форум организует Национальный исследовательский университет "Московский энергетический институт" и Белорусский государственный технологический университет.

"Подготовка к этому форуму совместно с минобром Белоруссии идет. Мы проводим все организационные мероприятия на плановой основе. Форум состоится за счет средств союзного государства", — сказала Васильева.

"Я надеюсь, что это будет большое начало для наших молодых исследователей", — добавила она.