Матвиенко надеется, что Путин и Лукашенко примут участие в Форуме регионов

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила надежду, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко найдут возможность для участия в четвертом Форуме регионов двух государств.

Мероприятие пройдет в Москве 29-30 июня.

"То, что форум имеет большое значение, подтверждает тот факт, что в нем принимают участие президенты двух государств", — сказала Матвиенко журналистам в среду.

"Надеюсь, что и в этот раз они найдут такую возможность", — отметила спикер.

Она также сообщила, что в пятницу состоится высший совет Союзного государства.

Деловой программой Форума предусмотрено проведение пленарного заседания на тему: "Векторы интеграционного развития регионов России и Белоруссии в сфере высоких технологий, инноваций и информационного общества".

В рамках мероприятия пройдет заседание межпарламентской комиссии верхних палат парламента двух стран по межрегиональному сотрудничеству, секционные заседания с участием профильных министерств и ведомств, представителей российского и белорусского бизнеса.