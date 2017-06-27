Постоянный Комитет Союзного государства организует пресс-тур в Тулу

МОСКВА, 27 июня — РИА Новости. Журналисты из Белоруссии и России посетят в начале июля Тульскую область в рамках медийного пресс-тура "Тульская область — регион инновационной активности".

В рамках поездки, организованной Постоянным Комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня", журналисты встретятся с губернатором Алексеем Дюминым и Государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой, который в эти дни будет находится в рабочей поездке в Туле.

Представители СМИ из России и Белоруссии посетят промышленные объекты, побывают в суворовском училище, познакомятся с предприятиями, выпускающими "исторические бренды" региона — легендарный "Туламашзавод" ориентированный на выпуск изделий для оборонной промышленности и продукции гражданского назначения, а также пряничное производство компании "Медовые традиции", где выпекают знаменитые тульские пряники.

Кроме того, журналисты посетят Могилевский сквер, который был создан в рамках соглашения о сотрудничестве между городами-побратимами Тулой и Могилевом и стал ответным шагом на создание в Могилеве Тульского дворика, побывают в Тульском государственном музее оружия, в котором хранятся более 14 тысяч экспонатов.

Представителям прессы представится возможность осмотреть мемориальный комплекс "Защитникам неба отечества", созданный к 71-й годовщине победы над фашизмом, стать гостями музея-заповедника известного русского художника Василия Поленова — мастера исторической, пейзажной и жанровой живописи, посетить музей-усадьбу Льва Толстого "Ясная Поляна", где были написаны шедевры мировой классической литературы "Война и мир", "Анна Каренина" и другие.