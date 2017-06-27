Посол Белоруссии рассказал об ожиданиях от заседания ВГС

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Предстоящее заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, а также Форум регионов двух государств придадут новый импульс развитию отношений между Москвой и Минском, заявил журналистам белорусский посол в РФ Игорь Петришенко.

Заседание Высшего государственного совета Союзного государства, как ожидается, пройдет 30 июня в Москве. Кроме того, как сообщил ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, в российской столице 29-30 июня состоится четвертый Форум регионов Белоруссии и России.

"Мы с уверенностью смотрим в будущее наших отношений, и, я думаю, очередные задачи, очередные импульсы для активизации этих отношений будут даны на предстоящих мероприятиях – на Высшем государственном совете главами наших государств и на Форуме регионов Белоруссии и России", — сказал Петришенко после окончания церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены по случаю годовщины освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и празднования Дня независимости республики.

В мероприятии помимо представителей белорусской стороны приняли участие депутаты Госдумы, сотрудники МИД РФ, генсек Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров.

Участники церемонии также возложили цветы к памятным знакам "Город-герой Минск", "Брестская крепость-герой" в Александровском саду.

Как указал Петришенко, за 25 лет дипотношений между Белоруссией и Россией выстроены союзнические, стратегические отношения. "Ни в одной стране нет такого позитивного примера, который связан с обеспечением равенства прав граждан — и белорусов, и россиян. Мы обеспечили комфортные условия и для белорусов, и россиян. Мы координируем нашу внешнеполитическую деятельность, оборонную политику, пограничную безопасность", — сказал посол.

По его словам, все сферы, которыми живут Россия и Белоруссия, пронизаны духом интеграционного сотрудничества.