Рапота рассказал, почему не могут начать реконструкцию Брестской крепости

МИНСК, 15 июн — РИА Новости. Реконструкцию Брестской крепости за счет средств Союзного государства не могут провести из-за отсутствия сметы, сообщил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота в четверг в Минске, сообщает Sputnik Беларусь.

52-я сессия Парламентского Собрания Союза Беларуси и России проходит в белорусской столице. В ходе обсуждения актуальных вопросов парламентарии затронули проблему реконструкции Брестской крепости.

"Вопрос проработан и даже деньги зарезервированы. Но мы никак не можем начать по одной простой причине — нам не дают смету, а мы без нее не можем ничего сделать по действующему порядку. И не знаю, когда ее предоставят и предоставят ли ", — пояснил Рапота.

"Поэтому призываю, особенно наших белорусских коллег, помочь с решением этого вопроса", — заключил он.

Аналогичная проблема из-за отсутствия необходимых смет может возникнуть и с развитием Российско-белорусского университета в Могилеве, отметил госсекретарь.

Строительство Брестской крепости началось в 1833 году, внешние укрепления достраивались до 1915 года, а ряд дотов, входивших в укрепрайон, остался недостроенным перед началом Великой Отечественной войны. Крепость первой приняла на себя удар вермахта 22 июня 1941 года, после тяжелых июньских боев многие ее укрепления были почти полностью разрушены. В 1965 году крепость получила звание героя.