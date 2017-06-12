Лукашенко заявил, что в Белоруссии высоко ценят партнерство с Россией

МИНСК, 12 июн — РИА Новости. В Белоруссии высоко ценят отношения братской дружбы и стратегического партнерства с Россией, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
"Этот праздник объединяет всех, кто гордится героическим прошлым страны, ответственно строит ее настоящее, уверенно смотрит в будущее. Осуществляемый руководством государства курс на развитие современной России, обеспечение ее стабильного социально-экономического роста и укрепление позиций на международной арене получает широкую поддержку россиян", — отметил Лукашенко в поздравлении.
Он подчеркнул, что "в Белоруссии высоко ценят отношения братской дружбы и стратегического партнерства с Российской Федерацией, вместе с которой мы реализуем масштабные интеграционные проекты в интересах наших народов".