Посол РФ рассказал о работе над единым визовым пространством с Белоруссией

МИНСК, 8 июн — РИА Новости. Белоруссия и Россия могут подписать межправительственное соглашение о взаимном признании виз, выданных гражданам третьих стран, до конца 2017 года, заявил в интервью агентству Sputnik Беларусь посол России в Минске Александр Суриков.

В феврале в Белоруссии начал действовать пятидневный безвизовый режим въезда для граждан 80 стран, включая США и государств Евросоюза. Указ президента устанавливает безвизовый въезд через национальный аэропорт Минска. Решение затрагивает интересы России, поскольку в рамках Союзного государства существует режим свободного передвижения, и иностранцы, прибывшие без виз в Белоруссию, могут нелегально проникнуть на российскую территорию. На официальном портале правовой информации России были опубликованы три приказа ФСБ, из которых следует, что на границе с Белоруссией создаются пограничные зоны — в Псковской, Смоленской и Брянской областях. Кроме того, в мае авиарейсы, прибывающие в Россию из Белоруссии и убывающие в обратном направлении, переведены в международные терминалы российских аэропортов.

"В этой ситуации мы работаем над документом о едином визовом пространстве, о взаимном признании виз белорусских и российских, и проект межгосударственного договора уже есть, белорусская сторона его посмотрела, внесла свои замечания и нам направила. Два МИДа над этим работают. Я думаю, оно реализуется в виде межправсоглашения о едином визовом пространстве до конца этого года, может быть, чуть позже", — заявил Суриков.

По словам дипломата, перевод белорусских рейсов в международные терминалы российских аэропортов продиктован стремлением России защитить себя от международного терроризма. В то же время посол признал, что здесь существуют некоторые шероховатости, поскольку не все российские аэропорты имеют международные терминалы.

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