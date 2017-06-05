Группа журналистов из ведущих российских СМИ посетила с пресс-десантом Брестскую область, чтобы познакомиться с туристическим потенциалом юго-западной области Белоруссии. В течении трех дней они побывали в Брестской крепости, посетили Беловежскую пущу и усадьбу Немцевичей, поднялись на Каменецкую башню и попробовали яблочный сок в агроусадьбе "Муховецька кумора".
Российские журналисты познакомились с туробъектами Брестской области
18:4105.06.2017
(обновлено: 18:42 05.06.2017)
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© РИА Новости / Юлия ЧичеринаВ конце мая журналисты ведущих российских СМИ посетили Брестскую область, чтобы познакомиться с туристическим потенциалом юго-западной части Белоруссии. Первой остановкой на маршруте была "Брестская крепость – герой".
В конце мая журналисты ведущих российских СМИ посетили Брестскую область, чтобы познакомиться с туристическим потенциалом юго-западной части Белоруссии. Первой остановкой на маршруте была "Брестская крепость – герой".
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаДиректор Мемориального комплекса Григорий Бысюк рассказал о программе реставрации и создания на территории крепости новых экспозиций до 2020 года, которую финансирует Союзное государство.
Директор Мемориального комплекса Григорий Бысюк рассказал о программе реставрации и создания на территории крепости новых экспозиций до 2020 года, которую финансирует Союзное государство.
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаКрасные кирпичи Холмских ворот до сих пор хранят следы от пуль и снарядов. Здесь проходили кровопролитные оборонительные бои. Сегодня эти ворота — символ Брестской крепости.
Красные кирпичи Холмских ворот до сих пор хранят следы от пуль и снарядов. Здесь проходили кровопролитные оборонительные бои. Сегодня эти ворота — символ Брестской крепости.
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаБолее 700 тысяч российских туристов ежегодно посещают Брестскую область, рассказал на встрече с журналистами зампредседателя облисполкома Михаил Серков. "Сегодня на Брестчине более 345 агроусадьб, где активно развивается экотуризм",- отметил он.
Более 700 тысяч российских туристов ежегодно посещают Брестскую область, рассказал на встрече с журналистами зампредседателя облисполкома Михаил Серков. "Сегодня на Брестчине более 345 агроусадьб, где активно развивается экотуризм",- отметил он.
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаХозяйка агроусадьбы "Муховэцька кумора" приглашает журналистов в белорусскую избу, сохранившую все особенности национального уклада.
Хозяйка агроусадьбы "Муховэцька кумора" приглашает журналистов в белорусскую избу, сохранившую все особенности национального уклада.
© РИА Новости / Юлия Чичерина"Кумора" - означает кладовая. Зимой в ней хранятся яблоки, а летом устраиваются деревенские праздники.
"Кумора" - означает кладовая. Зимой в ней хранятся яблоки, а летом устраиваются деревенские праздники.
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаОдной из достопримечательностей Брестчины является Беловежская пуща. Уникальному реликтовому лесу нет равных в Европе.
Одной из достопримечательностей Брестчины является Беловежская пуща. Уникальному реликтовому лесу нет равных в Европе.
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаНастоящим символом Беловежской пущи являются зубры. Свыше 1500 могучих животных обрели пристанище в национальном заповеднике Белоруссии. Журналисты "обстреляли" их из своих фотокамер.
Настоящим символом Беловежской пущи являются зубры. Свыше 1500 могучих животных обрели пристанище в национальном заповеднике Белоруссии. Журналисты "обстреляли" их из своих фотокамер.
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаОдной из последних остановок пресс-тура стало посещение усадьбы Немцевичей, построенную в 1777 году. В ее стенах в декабре 1917 года был подписан протокол о военном перемирии между Советской Россией и Германской империей – так называемый "Брестский мир".
Одной из последних остановок пресс-тура стало посещение усадьбы Немцевичей, построенную в 1777 году. В ее стенах в декабре 1917 года был подписан протокол о военном перемирии между Советской Россией и Германской империей – так называемый "Брестский мир".
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаЛюбой желающий в стенах усадьбы мог стать настоящим рыцарем. Блогер из Москвы Дмитрий Бердасов примерил 25-килограммовые доспехи.
Любой желающий в стенах усадьбы мог стать настоящим рыцарем. Блогер из Москвы Дмитрий Бердасов примерил 25-килограммовые доспехи.
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаУчастники пресс-тура "Перспективные направления развития туристического потенциала Союзного государства: опыт Брестской области" у Каменецкой башни. Оборонительная башня волынского типа и одновременно самое высокое подобное сооружение (около 31 метра) на территории Белоруссии была построена в 1271—1288 годах.
Участники пресс-тура "Перспективные направления развития туристического потенциала Союзного государства: опыт Брестской области" у Каменецкой башни. Оборонительная башня волынского типа и одновременно самое высокое подобное сооружение (около 31 метра) на территории Белоруссии была построена в 1271—1288 годах.
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