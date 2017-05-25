Журналисты из России и Белоруссии посетили фестиваль в Плесе

Подарком для всех ценителей музыки в Плесе стал сольный концерт Дениса Мацуева. Виртуоз признался журналистам, что представленная им программа звучит перед зрителями всего в пятый раз и скоро ее услышат в концертных залах Америки, Европы и Азии.