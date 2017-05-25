Дачный фестиваль имени Шаляпина, на котором побывали журналисты из России и Белорусси, — в фотоленте Ria.ru.
Журналисты из России и Белоруссии посетили фестиваль в Плесе
11:3425.05.2017
(обновлено: 11:36 25.05.2017)
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© РИА Новости / Юлия ЧичеринаВ Плёсе 20 и 21 мая прошел Дачный фестиваль имени Шаляпина. На нем побывали журналисты из России и Белоруссии - участники пресс-тура "Плес — культурно-исторический проект и объект событийного туризма". Открыли фестиваль председатель Совета Плесского городского поселения Тимербулат Каримов и худрук фестиваля Аскар Абдразаков.
В Плёсе 20 и 21 мая прошел Дачный фестиваль имени Шаляпина. На нем побывали журналисты из России и Белоруссии - участники пресс-тура "Плес — культурно-исторический проект и объект событийного туризма". Открыли фестиваль председатель Совета Плесского городского поселения Тимербулат Каримов и худрук фестиваля Аскар Абдразаков.
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаЖурналисты двух стран посетили Плёсский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, насчитывающий около 300 памятников архитектуры.
Журналисты двух стран посетили Плёсский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, насчитывающий около 300 памятников архитектуры.
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаЭкспозиция Дома-музея Исаака Левитана состоит из 23 картин великого художника. Среди них – известные работы "Вечер на Волге", "Берёзовая роща" и другие.
Экспозиция Дома-музея Исаака Левитана состоит из 23 картин великого художника. Среди них – известные работы "Вечер на Волге", "Берёзовая роща" и другие.
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаВ любое время года Плес притягивает художников для творческих встреч, пленэров, конкурсов. Союз Фотохудожников проводит здесь Международный фотофестиваль и заключительную выставку конкурсных работ "Молодые художники России".
В любое время года Плес притягивает художников для творческих встреч, пленэров, конкурсов. Союз Фотохудожников проводит здесь Международный фотофестиваль и заключительную выставку конкурсных работ "Молодые художники России".
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаНастоящим праздников в дни Дачного фестиваля стало возвращение пяти картин Исаака Левитана, похищенных в 2014 году. Картины "Овраг за забором", "Тихая речка", "Полустанок", "Речная заводь" и "Розы" были возвращены в Дом-музей художника.
Настоящим праздников в дни Дачного фестиваля стало возвращение пяти картин Исаака Левитана, похищенных в 2014 году. Картины "Овраг за забором", "Тихая речка", "Полустанок", "Речная заводь" и "Розы" были возвращены в Дом-музей художника.
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаЦеремония закладки камня в основание памятника Федору Шаляпину. С приветствием к собравшимся выступил губернатор Ивановской области Павел Коньков. Автор будущего памятника – народный художник РФ Александр Рукавишников.
Церемония закладки камня в основание памятника Федору Шаляпину. С приветствием к собравшимся выступил губернатор Ивановской области Павел Коньков. Автор будущего памятника – народный художник РФ Александр Рукавишников.
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаС участниками пресс-тура, организованного Постоянным Комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня", встретились государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота и губернатор Ивановской области Павел Коньков.
С участниками пресс-тура, организованного Постоянным Комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня", встретились государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота и губернатор Ивановской области Павел Коньков.
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаУспех Дачного фестиваля имени Шаляпина в Плесе может стать одним из примеров для российско-белорусского сотрудничества в сфере культуры и туризма, считает госсекретарь, посетивший главную площадку фестиваля.
Успех Дачного фестиваля имени Шаляпина в Плесе может стать одним из примеров для российско-белорусского сотрудничества в сфере культуры и туризма, считает госсекретарь, посетивший главную площадку фестиваля.
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаКульминацией фестиваля стал концерт Центрального военного оркестра Минобороны РФ. Он был посвящен памяти дирижера, народного артиста России генерал-лейтенанта Валерия Халилова. В концерте также приняли участие звезды оперной сцены.
Кульминацией фестиваля стал концерт Центрального военного оркестра Минобороны РФ. Он был посвящен памяти дирижера, народного артиста России генерал-лейтенанта Валерия Халилова. В концерте также приняли участие звезды оперной сцены.
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаПодарком для всех ценителей музыки в Плесе стал сольный концерт Дениса Мацуева. Виртуоз признался журналистам, что представленная им программа звучит перед зрителями всего в пятый раз и скоро ее услышат в концертных залах Америки, Европы и Азии.
Подарком для всех ценителей музыки в Плесе стал сольный концерт Дениса Мацуева. Виртуоз признался журналистам, что представленная им программа звучит перед зрителями всего в пятый раз и скоро ее услышат в концертных залах Америки, Европы и Азии.
© РИА Новости / Юлия Чичерина"Плес навсегда останется в моей памяти уникальным уголком России. Сюда хочется вернуться снова, чтобы полюбоваться захватывающими пейзажами",- сказала участница пресс-тура, главный редактор газеты "Минская правда" Ольга Шпилевская.
"Плес навсегда останется в моей памяти уникальным уголком России. Сюда хочется вернуться снова, чтобы полюбоваться захватывающими пейзажами",- сказала участница пресс-тура, главный редактор газеты "Минская правда" Ольга Шпилевская.
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