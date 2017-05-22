Рапота не исключил возврата РФ и Белоруссии к разработке программы по льну

ИВАНОВО, 22 мая — РИА Новости, Юлия Чичерина. Союзное государство может вернуться к вопросу разработки российско-белорусской программы по льну, сообщил в понедельник журналистам Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота во время посещения Яковлевской льняной мануфактуры в городе Приволжске Ивановской области.

"В Союзом государстве уже была одна попытка сделать программу по льну, но она так и не была принята в силу разных причин. Абсолютно не исключается возможность возвратиться к этой теме, но она должна быть сформулирована должным образом и в рамках тех требований и возможностей, которые у нас существуют", — сказал Рапота.

По словам Рапоты, если льнопроизводители России и Белоруссии считают необходимым скоординировать свои действия в области экспорта или взаимной торговли, то для этого есть соответствующие механизмы, которые могут быть запущены для урегулирования данных вопросов.

"Сотрудничество всегда существовало (между Белоруссией и Россией в сфере льняного производства), оно переживало взлеты и падения, но это связано не с нежеланием россиян и белорусов взаимодействовать, а с той экономической конъюнктурой, которая складывается на этом рынке", — подчеркнул Рапота.

В свою очередь, генеральный директор ООО "ТДЛ Текстиль", в состав которого входит Яковлевская льняная мануфактура, Павел Каржанов отметил, что для российских и белорусских производителей льняной продукции существует общая проблема сырья.

"Мы обсудили пути как решать эту проблему для обеих сторон, чтобы для каждого производителя было столько сырья, сколько его продукции может быть продано на рынке", — сказал он.

Каржанов убежден, что белорусские и российские льнопроизводители должны объединиться, чтобы совместно противостоять конкуренции на мировом рынке.