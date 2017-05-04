В Москве в субботу откроется фотовыставка о Союзном государстве

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Фотовыставка "История Союзного государства Беларуси и России", подготовленная посольством РБ в России, станет одним из ключевых событий Дня белорусской культуры, который пройдет в субботу в Московском Дворце пионеров на Воробьевых горах, сообщают организаторы.

День белорусской культуры проводится в рамках Московского детского фестиваля национальных культур России "Мой дом — Москва".

"Одной из экспозиций станет фотовыставка "История Союзного государства Беларуси и России", а также музейная экспозиция "Великая Отечественная война в семейных архивах Беларуси и России", — говорится в сообщении.

Кроме того, во Дворце пионеров откроется выставка рисунков учащихся московских школ "Рисуем Беларусь".

Пришедших на праздник также ждут выступления Центра восточнославянской культуры "Купалье" — славянские единоборства на мечах, палицах и топорах. Любители рукоделия смогут познакомиться с экспозицией белорусской аутентичной вышивки и ткачества "Белорусские узоры", увидеть демонстрацию дизайнерской коллекции одежды.

Праздник продолжится концертом, в котором примут участие детский народный ансамбль песни и танца "Домисоль", школа традиционной культуры "Махоня", вокальный ансамбль "Раница" Никольского СКДЦ "Полет" и другие коллективы.

Еще одним подарком гостям праздника станут премьеры двух песен, специально написанных для фестиваля "Мой дом — Москва" членами РОО "Национально-культурная автономия "Белорусы Москвы" Василием Ловчиковым и Владимиром Патрушевым: "Наш дом — Москва" и "Славянский союз".