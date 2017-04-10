Рапота: союзное строительство требует симбиоза практики и науки

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Союзное строительство требует широкого вовлечения в эту работу экспертов и научного сообщества, поскольку только симбиоз науки и практики может дать позитивный результат, сказал госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота на открытии Дней науки в МГИМО.

Традиционные Дни науки проходят в МГИМО с 10 по 15 апреля, это ключевое событие для научного студенческого сообщества. В рамках Дней науки студенты, аспиранты, преподаватели и сотрудники университета проведут цикл мероприятий, объединенных общей темой "Россия для мира — мир для России". В открытии Дней науки приняли участие ректор МГИМО, академик РАН Анатолий Торкунов, замминистра иностранных дел РФ Алексей Мешков и госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

"Только симбиоз практики и науки может дать хороший результат, поэтому мы всегда в своей работе очень нуждаемся и всегда прибегаем ко мнению экспертов. Особенно активно привлекаем для дискуссии независимых экспертов, которые имеют свою точку зрения на то или иное событие. Поэтому я очень был бы заинтересован, чтобы в ваших рядах такие эксперты рождались и приходили к нам, мы вам будем рады", — обратился Рапота к студентам.

Ранее госсекретарь сообщил журналистам, что сегодня порядка 50% средств союзного бюджета идет на реализацию научно-технических программ — эта сумма составляет от двух до трех миллиардов рублей. В этом году уже работает семь подобных проектов и еще два находятся на финальной стадии принятия. Опыт показал, что за счет союзного бюджета нужно финансировать не производство, а научные разработки, программы, направленные на создание инновационного продукта.

На открытии Дней науки Рапота также рассказал студентам о том как создавалось Союзное государство, о его значимости в политической, экономической, социальной жизни обеих стран.

"Тема Союзного государства, тема взаимоотношений России со своими ближними соседями неисчерпаема и о ней можно говорить долго и обстоятельно. Я думаю, мы продолжим здесь дискуссии и будем говорить о Союзном государстве в дальнейшем, потому что это важно. Сейчас мы переживали некие сложности, шли дискуссии по цене на газ, о сельхозпродукции. Думаю, что это штатные ситуации в отношениях между государствами, тем более что они многоплановы, всегда возникают нерешенные задачи и их надо решать", — отметил он.