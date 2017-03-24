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Союзное государство

Режиссеры из Белоруссии стали участниками "Вдумчивых чтений"

11:3924.03.2017
(обновлено: 10:12 31.03.2017)
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Педагог театра Et cetera, доцент НИУ ВШЭ Валерия Устинова. Архивное фото
© Фото: предоставлено организаторами проекта "Вдумчивые чтения"

В середине марта в Москве прошел экспертно-медийный семинар "Театральная культура в Союзном государстве", организованный Постоянным Комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня". Его гости — ведущие деятели театрального искусства России и Белоруссии — приняли участие в социальном проекте "Вдумчивые чтения". С автором идеи театрального проекта, педагогом театра Et cetera, доцентом НИУ ВШЭ Валерией Устиновой встретилась корреспондент РИА Новости Юлия Чичерина:

- Валерия Альбертовна, расскажите о проекте, какова его структура?

— Шесть лет назад команда альтруистов-энтузиастов из разных сфер деятельности решила попробовать свои силы в создании театрального междисциплинарного проекта, отвечающего философии Slow Movement — "Вдумчивые чтения". Это серия мероприятий, состоящих из двух действий. В первом актеры инсценируют отрывки текстов в формате художественных чтений, во втором происходит обсуждение представленных в тексте социальных проблем, символов, культурных схем в формате круглого стола с участием приглашенных экспертов и самих зрителей. Для анализа увиденного зрители разбиваются на небольшие группы и, оказавшись рядом с незнакомыми прежде людьми, вступают в обсуждение по правилам групповой модерации. Обсуждение увиденного фрагмента произведения нередко само становится актом творчества. То есть результатом встречи становится не рецензия на игру актеров или режиссерские приемы, а по-настоящему новое понимание текстов художественных произведений, заложенных в нем смыслов.

- Что, на ваш взгляд, является самым важным в проекте?

— Для нас очень важно, чтобы совпали три фактора: актуальная для обсуждения тема, текст и работа актера. После того, как выбрана тема встречи, мы начинаем подбирать текст, который находится в свободном доступе и тесно связан с проблемой. Участие актера, которому интересен текст, тема, который готов работать без гонорара, — еще одно важное условие "Вдумчивых чтений". Из опыта прошлых встреч могу сказать, что формат социального проекта оказался действительно интересным как актерам и молодым режиссерам с точки зрения возможности поработать с редкими текстами в нестандартных пространствах, так и партнерам, появившимся у проекта за время его существования. К примеру, Международный союз немецкой культуры и Клуб немецкого языка ВШЭ предложили провести целый фестиваль в формате "Чтений", а Третьяковская галерея пригласила "оживить" лекцию о театральности в картинах Павла Федотова. Театр Еt cetera также поддержал некоторые наши начинания.

- "Вдумчивые чтения" — столичный проект. Есть ли у вас планы расширить горизонты и выйти за пределы Садового кольца?

— Уже стало доброй традицией, что при посещении города с чтением лекций или семинаров мы проводим бесплатные трехчасовые мастер-классы для представителей учреждений культуры города (библиотеки, школьные и вузовские театры, центры искусств, музеи). Такие акции прошли в Ярославле, Воронеже, Севастополе, Норильске и других городах.

Интерес к нашему проекту существует не только в регионах России, но и в других странах. Мы делимся нашим опытом с Центрами русской культуры за рубежом, не так давно театральные деятели Белоруссии — участники экспертно-медийного семинара стали активными участниками репетиции "Вдумчивых чтений" во время экскурсии в театр Et сеtera. Мы рассказали о социальных проектах нашего театра, взаимодействии со школами и вузами. Народная артистка России Татьяна Владимирова представила для наших гостей монолог Гекубы (трагедия Еврипида "Троянки") из программы "Вдумчивых чтений", посвященных античной драме.

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