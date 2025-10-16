Личный кабинет налогоплательщика: преимущества, как войти и пользоваться

Личный кабинет налогоплательщика позволяет физлицам контролировать налоги и взаимодействовать с ФНС для решения налоговых вопросов. Подробно о преимуществах сервиса — в материале РИА Новости.

Личный кабинет налогоплательщика

Личный кабинет налогоплательщика (ЛКН) — это онлайн-ресурс, предоставляемый Федеральной налоговой службой России. С его помощью граждане могут легко взаимодействовать с налоговой инспекцией, подавая различные документы, запрашивая нужную информацию, а также оплачивая налоги и выполняя другие операции.

Как войти в личный кабинет

Ниже перечислены основные, наиболее распространенные способы регистрации в сервисе "Личный кабинет налогоплательщика".

На официальном сайте ФНС

Для того чтобы войти в личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте ФНС России, нужно перейти на страницу входа и выбрать один из доступных вариантов.

По логину и паролю

Потребуется одноразовый пароль в одном из ближайших отделений ФНС. Для его получения необходимо обратиться в налоговую с паспортом. После первого успешного входа в личный кабинет необходимо самостоятельно придумать пароль. Ваш логин (ИНН) остается неизменным. Для корректировки пароля у вас есть один месяц. После этого он станет недействительным. Для получения нового придется обратиться в налоговую службу.

Через Госуслуги (ЕСИА)

Для авторизации через Госуслуги нужно выбрать опцию "Войти через Госуслуги (ЕСИА)" на странице входа. Если у вас еще нет подтвержденного аккаунта на портале Госуслуг, вам нужно создать его. После этого используйте ваш логин и пароль от Госуслуг для входа в Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.

С помощью ЭЦП

Для более безопасного и официального входа можно использовать электронную цифровую подпись (ЭЦП). Этот способ потребует наличия специального сертификата, который можно получить через МФЦ или специализированные организации.

Через мобильное приложение "Налоги ФЛ"

​​Для удобства можно использовать мобильное приложение "Налоги ФЛ", которое доступно для скачивания на мобильных устройствах. С помощью этого приложения вы сможете получить доступ к личному кабинету налогоплательщика, а также управлять налоговыми обязательствами и получать уведомления на ходу.

Как зарегистрироваться

Существует три основных способа создать аккаунт:

● Через "Госуслуги" (ЕСИА) — если у вас уже есть подтвержденная учетная запись на портале, достаточно выбрать вход через ЕСИА на сайте ФНС. Авторизация проходит по тем же логину и паролю, что и на " Госуслугах ".

● В налоговой инспекции или МФЦ — при личном обращении вы получите регистрационную карту с логином и паролем. Для этого нужно предъявить паспорт и заполнить заявление. При первом входе система потребует сменить временный пароль.

● С помощью электронной подписи (ЭЦП/УКЭП) — если у вас есть квалифицированная подпись, выданная аккредитованным удостоверяющим центром, можно сразу авторизоваться в ЛКН через нее.

Для чего нужен личный кабинет

Ниже – основные цели, для которых используется сервис "Личный кабинет налогоплательщика".

Просмотр налоговой информации

В личном кабинете налогоплательщика пользователь может просматривать всю актуальную налоговую информацию. Сервис показывает начисленные налоги и имеющиеся задолженности, историю совершенных платежей и сведения о переплатах. Здесь же отражаются данные об объектах недвижимости, земельных участках и транспортных средствах, находящихся в собственности.

Подача документов и деклараций

В личном кабинете можно подавать документы и декларации без необходимости лично посещать налоговую. В сервисе можно заполнить и отправить декларацию 3-НДФЛ, оформить заявления на налоговые вычеты — имущественные, социальные или инвестиционные. Здесь же доступны уведомления от налоговой службы и возможность направлять собственные обращения или запросы в электронном виде.

Налоговые платежи

Личный кабинет налогоплательщика позволяет осуществлять налоговые платежи онлайн. Пользователь может формировать платежные документы и квитанции, а также использовать Единый налоговый платеж (ЕНП) — единый счет, с которого списываются все начисления, что упрощает контроль и оплату налогов.

Получение справок и документов

В личном кабинете налогоплательщика можно заказать и получить различные справки и документы. Например: справку об отсутствии задолженности перед бюджетом, справку о доходах, а также другие официальные документы, необходимые для банков, работодателей или государственных органов.

Как восстановить доступ

Если вы забыли пароль или потеряли данные для входа в личный кабинет налогоплательщика, есть несколько способов восстановить доступ:

Через Госуслуги: если регистрация выполнялась через ЕСИА, достаточно восстановить пароль на портале "Госуслуги".

Как отключить личный кабинет

В некоторых случаях пользователи хотят ограничить доступ к своему личному кабинету, например, если он больше не используется.

Для отключения ЛКН нужно обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства с паспортом и написать заявление о прекращении доступа. После обработки запроса вход в кабинет будет закрыт.

Служба поддержки

Если при работе с личным кабинетом возникают сложности, можно воспользоваться несколькими каналами поддержки: