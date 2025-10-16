Личный кабинет налогоплательщика: преимущества, как войти и пользоваться

Личный кабинет налогоплательщика позволяет физлицам контролировать налоги и взаимодействовать с ФНС для решения налоговых вопросов. Подробно о преимуществах сервиса — в материале РИА Новости.
Личный кабинет налогоплательщика
Личный кабинет налогоплательщика (ЛКН) — это онлайн-ресурс, предоставляемый Федеральной налоговой службой России. С его помощью граждане могут легко взаимодействовать с налоговой инспекцией, подавая различные документы, запрашивая нужную информацию, а также оплачивая налоги и выполняя другие операции.
Как войти в личный кабинет
Ниже перечислены основные, наиболее распространенные способы регистрации в сервисе "Личный кабинет налогоплательщика".
На официальном сайте ФНС
Для того чтобы войти в личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте ФНС России, нужно перейти на страницу входа и выбрать один из доступных вариантов.
По логину и паролю
Потребуется одноразовый пароль в одном из ближайших отделений ФНС. Для его получения необходимо обратиться в налоговую с паспортом. После первого успешного входа в личный кабинет необходимо самостоятельно придумать пароль. Ваш логин (ИНН) остается неизменным. Для корректировки пароля у вас есть один месяц. После этого он станет недействительным. Для получения нового придется обратиться в налоговую службу.
Через Госуслуги (ЕСИА)
Для авторизации через Госуслуги нужно выбрать опцию "Войти через Госуслуги (ЕСИА)" на странице входа. Если у вас еще нет подтвержденного аккаунта на портале Госуслуг, вам нужно создать его. После этого используйте ваш логин и пароль от Госуслуг для входа в Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.
С помощью ЭЦП
Для более безопасного и официального входа можно использовать электронную цифровую подпись (ЭЦП). Этот способ потребует наличия специального сертификата, который можно получить через МФЦ или специализированные организации.
Через мобильное приложение "Налоги ФЛ"
Для удобства можно использовать мобильное приложение "Налоги ФЛ", которое доступно для скачивания на мобильных устройствах. С помощью этого приложения вы сможете получить доступ к личному кабинету налогоплательщика, а также управлять налоговыми обязательствами и получать уведомления на ходу.
© ИнфографикаПриложение "Налоги ФЛ"
Приложение "Налоги ФЛ"
Как зарегистрироваться
Существует три основных способа создать аккаунт:
● Через "Госуслуги" (ЕСИА) — если у вас уже есть подтвержденная учетная запись на портале, достаточно выбрать вход через ЕСИА на сайте ФНС. Авторизация проходит по тем же логину и паролю, что и на "Госуслугах".
● В налоговой инспекции или МФЦ — при личном обращении вы получите регистрационную карту с логином и паролем. Для этого нужно предъявить паспорт и заполнить заявление. При первом входе система потребует сменить временный пароль.
● С помощью электронной подписи (ЭЦП/УКЭП) — если у вас есть квалифицированная подпись, выданная аккредитованным удостоверяющим центром, можно сразу авторизоваться в ЛКН через нее.
Для чего нужен личный кабинет
Ниже – основные цели, для которых используется сервис "Личный кабинет налогоплательщика".
Просмотр налоговой информации
В личном кабинете налогоплательщика пользователь может просматривать всю актуальную налоговую информацию. Сервис показывает начисленные налоги и имеющиеся задолженности, историю совершенных платежей и сведения о переплатах. Здесь же отражаются данные об объектах недвижимости, земельных участках и транспортных средствах, находящихся в собственности.
© ИнфографикаПриложение "Налоги ФЛ": главная страница
Приложение "Налоги ФЛ": главная страница
Подача документов и деклараций
В личном кабинете можно подавать документы и декларации без необходимости лично посещать налоговую. В сервисе можно заполнить и отправить декларацию 3-НДФЛ, оформить заявления на налоговые вычеты — имущественные, социальные или инвестиционные. Здесь же доступны уведомления от налоговой службы и возможность направлять собственные обращения или запросы в электронном виде.
© ИнфографикаПриложение "Налоги ФЛ": раздел услуги
Приложение "Налоги ФЛ": раздел услуги
Налоговые платежи
Личный кабинет налогоплательщика позволяет осуществлять налоговые платежи онлайн. Пользователь может формировать платежные документы и квитанции, а также использовать Единый налоговый платеж (ЕНП) — единый счет, с которого списываются все начисления, что упрощает контроль и оплату налогов.
© ИнфографикаРаздел "Информация" в личном кабинете налогоплательщика
Раздел "Информация" в личном кабинете налогоплательщика
Получение справок и документов
В личном кабинете налогоплательщика можно заказать и получить различные справки и документы. Например: справку об отсутствии задолженности перед бюджетом, справку о доходах, а также другие официальные документы, необходимые для банков, работодателей или государственных органов.
Как восстановить доступ
Если вы забыли пароль или потеряли данные для входа в личный кабинет налогоплательщика, есть несколько способов восстановить доступ:
- Через Госуслуги: если регистрация выполнялась через ЕСИА, достаточно восстановить пароль на портале "Госуслуги".
- Через налоговую инспекцию: при входе с логином (ИНН) и паролем можно обратиться в любое отделение ФНС с паспортом.
- С помощью УКЭ: если вход осуществляется через электронную подпись, достаточно перевыпустить сертификат ЭП в личном кабинете.
Как отключить личный кабинет
В некоторых случаях пользователи хотят ограничить доступ к своему личному кабинету, например, если он больше не используется.
Для отключения ЛКН нужно обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства с паспортом и написать заявление о прекращении доступа. После обработки запроса вход в кабинет будет закрыт.
Служба поддержки
Если при работе с личным кабинетом возникают сложности, можно воспользоваться несколькими каналами поддержки:
- Телефон ФНС России: 8-800-222-22-22.
- Форма обратной связи на официальном сайте ФНС.
- Раздел "Помощь" в ЛКН — ответы на часто задаваемые вопросы.
- Личное обращение в ИФНС: возможность получить консультацию у специалистов