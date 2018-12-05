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Ученые рассказали, чем опасны заброшенные урановые рудники

(обновлено: 17:07 05.12.2018)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкДобыча урановых рудДобыча урановых руд
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Загадочная эпидемия болезней сердца и проблем с легкими, поразившая племена индейцев-навахо с юга США, оказалась связана с пылью из заброшенных урановых рудников. К такому выводу пришли экологи, опубликовавшие статью в журнале Environmental Science & Technology Letters.

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© AP Photo / Jim MacMillan
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"Мы выяснили, что урановая пыль, попадающая в легкие, поглощается иммунными клетками и вместе с ними распространяется по всему организму. Все это говорит о том, что регулирующим органам нужно тщательно проверять все шахты", — пишут ученые.

"Иракский синдром"

Уран, как и многие другие тяжелые металлы, не только радиоактивен, но и токсичен. Его соединения и наночастицы могут накапливаться в печени, легких, почках и других органах, что приводит к массовой гибели клеток внутри них, поломке их ДНК и развитию тяжелых болезней. 

Что интересно, до войны в Персидском заливе и интервенции НАТО в Югославию ни общество, ни ученые не обращали особого внимания на это свойство урана. Впоследствии оказалось, что отравление этим металлом примерно в миллион раз опаснее, чем вырабатываемое им излучение – всего грамма урана хватит, чтобы убить среднестатистического человека.

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© Фото : Emlyn Hughes
Ученые: уровень радиации на атолле Бикини до сих пор выше нормы

Это привело к исчезновению обедненного урана из зубных пломб, обшивки самолетов и других "гражданских" объектов, и огромному числу исков со стороны экологических организаций и пострадавших мирных жителей к американским военным и горнодобывающим корпорациям. 

Гаян Рубасингеге (Gayan Rubasinghege) из Института технологий и горнодобычи в Сокорро (США) и его коллеги открыли еще один канал проникновения урана в организм человека, расследуя необычную историю из жизни штата Нью-Мексико.

Сотрудники TEPCO ведут аварийные работы на АЭС Фукусима-1. Архивное фото
© AFP 2018 / Pool/Toru Hanai
Физики: авария на Фукусиме привела к выбросу радиоактивных наночастиц

Местные индейцы-навахо, как отмечают ученые, уже несколько десятилетий жалуются на частые случаи развития диабета, а также проблем со работой легких и сердца, причины чего были не ясны для медиков и самих индейцев. 

Экологи заметили, что чаще всего с подобными проблемами сталкивались те группы "первых народов" Америки, которые жили неподалеку от так называемого "пояса Гранта" – особого уголка их резерваций, где в середине прошлого века активно разрабатывались урановые месторождения.

Наследие холодной войны

Сотни шахт, построенных в этой части Нью-Мексико в 1948 году, были закрыты в конце 1970 годов после того, как у шахтеров начали массово появляться раковые опухоли. Эти рудники, как отмечают ученые, были фактически заброшены и оставлены на произвол судьбы без должной консервации и ликвидации всех утечек радиоактивных материалов.

Волк в лесу Чернобыльской зоны отчуждения. Архивное фото
© AP Photo / Sergiy Gaschak
Ученые впервые отследили волка, сбежавшего из Чернобыльской зоны отчуждения

Отвалы "пустой" породы и сами рудники, как предположили ученые, могут вырабатывать огромные количества радиоактивной и токсичной урановой пыли, которая может попадать в организм индейцев и вызывать их "необъяснимые" проблемы со здоровьем.

Они проверили эту теорию, разместив несколько фильтров-ловушек в окрестностях двух заброшенных шахт, Джэкпайл и Сент-Энтони, летом прошлого года. Получив пробы пыли, ученые изучили ее химический  и изотопный состав и обработали ей культуры клеток легких.

© Фото : Eshani HettiarachchiОдна из урановых шахт в штате Нью-Мексико, вызывающая проблемы со здоровьем у местных индейцев
© Фото : Eshani Hettiarachchi
Одна из урановых шахт в штате Нью-Мексико, вызывающая проблемы со здоровьем у местных индейцев

Как оказалось, и тот, и другой рудник вырабатывал большое число наночастиц самых разных соединений урана. Их состав и размеры, что интересно, был совершенно разным для того и другого месторождения. Все эти частицы хорошо проникали в легочную ткань, где они поглощались клетками иммунной системы.

Ученый за работой
© Fotolia / lightpoet
Физики из МИФИ синтезировали материал для утилизации радиоактивных отходов

Вместе с ними, как объясняют экологи, они могли распространяться по всем уголкам организма, поражая сердце, сосуды, легкие и все остальные органы тела. Это, как считают ученые, объясняет то, почему индейцы страдают от огромного числа болезней легких, сердца и сосудов.

Большие различия в химическом и минеральном составе урановой пыли, а также в ее характере действия на организм, не позволят выработать единую стратегию борьбы с подобными загрязнениями. Фактически, уровень угрозы для каждой шахты придется определять на месте, что еще больше усложнит ликвидацию этих "следов" холодной войны, заключают ученые.

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