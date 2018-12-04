Ученые назвали неожиданное последствие конца гражданской войны в Колумбии

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Заключение мира между повстанцами из организации FARC и правительством Колумбии неожиданно привело к резкому ухудшению экологии в стране и массовым пожарам. Об этом пишут ученые, опубликовавшие статью в журнале Nature Ecology & Evolution.

Война и мир

"С точки зрения общества и гуманизма, окончание войны и мир – безусловное благо. Однако демобилизация FARC открыла дорогу для хищнического и просто нелегального "развития" экономики этих территорий. Лесничих и других представителей власти здесь еще нет, что привело к исчезновению огромных площадей леса", — рассказывает Лаура Шнайдер (Laura Schneider) из Ратгерсовского университета (США).

В последние годы ученые всерьез заинтересовались тем, как политические и исторические процессы влияют на жизнь дикой природы. К примеру, год назад экологи обнаружили, что гражданские войны в экваториальной Африке были главной причиной исчезновения почти всех слонов в регионе, а война в Сирии привела к распространению ряда опасных болезней и вымиранию некоторых редких птиц.

Вдобавок, их интересует и обратный процесс – как изменения в климате и экологии могут влиять на жизнь единственного "политического животного" Земли. Существуют десятки примеров того, в том числе и текущий конфликт на Ближнем Востоке, как засухи и экологические катастрофы вызывали коллапс цивилизации и масштабные войны.

Шнайдер и ее коллеги открыли еще один любопытный пример того, как политика, климат и экология могут быть связаны друг с другом, изучая то, как поменялось состояние лесов Колумбии в последние два года после подписания мира между повстанцами и правительством страны.

Конфликт между властями Колумбии и группировкой "Революционные вооруженные силы Колумбии" (FARC/РВСК) продолжался более 50 лет. РВСК были созданы в 1964 году как военное крыло местной коммунистической партии для отражения атак правительственных карателей и ведения борьбы за построение общества социальной справедливости и равенства.

До июня 2017 года, когда FARC перестал официально существовать, в рядах группировки состояло до 20 тысяч бойцов. Большая часть сил FARC была сконцентрирована на юге и на западе Колумбии, в труднопроходимых горных лесах на склонах Анд. Экологи давно предполагали, что боевики "отпугивали" не только правительственные войска, но и браконьеров и "предпринимателей", занимающихся нелегальной вырубкой леса и добычей полезных ископаемых.

Цена стабильности

Шнайдер и ее коллеги из университетов Колумбии решили проверить, как исчезновение этих партизанских сил и их защиты повлияло на состояние лесов. Для этого они сравнили спутниковые снимки тех регионов, где были расквартированы войска FARC, до и после июня 2017 года, учитывая то, как менялся климат и уровень осадков в последние годы.

© AFP 2018 / Luis Acosta Члены Революционных вооруженных сил Колумбии моются в лагере в Льянос-дель-Яри, Колумбия. 20 сентября 2016 © AFP 2018 / Luis Acosta Члены Революционных вооруженных сил Колумбии моются в лагере в Льянос-дель-Яри, Колумбия. 20 сентября 2016

Как оказалось, демобилизация сил революционеров крайне негативно повлияла на леса даже без учета влияния климата. Площадь вырубок выросла на 69% за последние два года, а частота пожаров выросла в целом по стране примерно в 1,5 раза, а в бывших "горячих точках" – почти в 8 раз.

Помимо нелегальных фермеров, "шахтеров" и заготовителей древесины, эти пожары могут так же разжигаться наркоторговцами, расчищающими лес под свои склада и посадки "сырья". В их роли, как отмечают ученые, могут выступать как пришлые дельцы, так и бывшие бойцы FARC, хорошо знающие местность.

Если масштабы пожаров и вырубок будут расти такими же темпами, то скоро, как отмечает Шнайдер, на этих территориях почти не останется леса. Поэтому ученые призывают власти Колумбии защитить лес не только буквой закона, но и действиями в реальном физическом мире.