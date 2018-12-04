МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" попросила Счетную палату в 2019 году провести проверки на всех предприятиях ракетно-космической отрасли, они начнутся с проверок Ракетно-космической корпорации "Энергия", заявил в интервью РИА Новости руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко.

"Роскосмос" инициировал внеплановые проверки Счетной палаты, которые будут проводиться в 2019 году. Первая проверка пройдет в Ракетно-космической корпорации "Энергия". Затем последует глобальная проверка всей отрасли. Мы на "Энергии" не остановимся", — сказал Устименко.

Пока, по его словам, четкого графика проверок предприятий "Роскосмоса" нет.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал "Роскосмос" рекордсменом по финансовым нарушениям. По его словам, в "Роскосмосе" обнаружены нерациональные траты, нарушения дисциплины, неправильно проводятся процедуры закупок, завышены цены, не использованы средства на счетах, несколько миллиардов утрачено.

Впоследствии Генпрокуратура заявила, что в отношении деятельности госкорпорации "Роскосмос" возбуждено 16 уголовных дел, еще 44 материала переданы в следственные органы. Всего генпрокуратура выявила в "Роскосмосе" 1700 нарушений закона. Эти данные касаются проверок в 2017 году и первой половине 2018 года.

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