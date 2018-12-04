Ученые нашли способ улучшить качество подводной фотосъемки

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Специалисты Донского государственного технического университета (ДГТУ), совместно с коллегами из Московского государственного университета технологий "СТАНКИН" и Колледжа Стейтен-Айленд (Нью-Йорк, США) разработали новый метод повышения качества подводных изображений. По словам авторов разработки, новый алгоритм демонстрирует более высокую эффективность по сравнению с классическими методами, и позволяет получить более контрастное и детализированное изображение.
У подводной съемки есть много сложностей, вызванных физическими свойствами воды. Например, возникает смазывающий эффект, и снижается контрастность.
При передаче и преобразовании в радиотехнических системах двумерные сигналы, описывающие изображения, подвергаются воздействию различных помех, что приводит к потере участков изображений и ухудшению визуального качества.
Как сообщил РИА Новости один из авторов разработки, заведующий НИЛ "Математические методы обработки изображений и интеллектуальные системы компьютерного зрения" ДГТУ Вячеслав Воронин, к основным проблемам подводных изображений относится ослабление света, рассеяние, неоднородность освещения, искажения оттенков цвета, большое количество взвешенных частиц.
Первая группа использует обработку изображений в пространственной области. Эти методы основаны на анализе и модификации гистограммы либо на локальном контрастном преобразовании. Они расширяют динамический диапазон изображения в локальных областях.
Вторая группа использует преобразование в частотной области с помощью изменения частотного содержимого изображения. Логарифмическое преобразование позволяет улучшить различие между уровнями изображений. Адаптивное выравнивание гистограммы (AHE) используется для улучшения контраста в изображениях.
Авторы разработки создали новый алгоритм улучшения качества подводных изображений, основанный на комбинированной локальной и глобальной обработке изображений в частотной области.
По словам ученых, представленные экспериментальные результаты иллюстрируют работу предложенного алгоритма на реальных подводных изображениях по сравнению с классическими методами контрастного повышения и адаптивными методами выравнивания гистограмм.