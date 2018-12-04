Ученые создали сверхполезный кефир, обработав молоко ультразвуком

ЧЕЛЯБИНСК, 4 дек — РИА Новости. Ученые из Южно-Уральского государственного университета совместно с коллегами из Российского государственного аграрного университета и Национального института технологий Варандал (Индия) усилили полезные свойства кефира с помощью ультразвука. Их исследование опубликовано в журнале Ultrasonics Sonochemistry.

Кефиран — водорастворимый полисахарид кефирных грибков — оказывает противомикробное и ранозаживляющее действие, понижает кровяное давление и уровень холестерина. Также известны его противоопухолевый эффект и способность повышать иммунитет. Именно поэтому ученые решили повысить содержание кефирана в готовом продукте.

Ирина Потороко, профессор из Высшей медико-биологической школы ЮУрГУ, рассказала, что напиток изготовили классическим способом — из молока, в которое добавляют закваску. При сквашивании накапливается экзополисахарид кефира. Однако теперь специалисты предварительно обработали молоко ультразвуком.

По словам авторов исследования, таким образом накопление кефирана происходит быстрее, а его содержание в продукте повышается.

"Ультразвуковые эффекты достаточно интересны: не совсем понятно, то ли ультразвук стимулирует развитие полезных микроорганизмов, то ли он "угнетает" их, и они в виде защитной реакции вырабатывают кефиран. Мы решили определить режимы работы с ультразвуком, необходимые, чтобы интенсифицировать этот процесс и при этом сохранить все потребительские свойства готового продукта. Проведенное математическое моделирование позволило установить оптимальные режимы и продолжительность ультразвукового воздействия", — пояснила доцент ЮУрГУ Ирина Калинина.

© Фото : ЮУрГУ, Виктория Матвейчук Доцент кафедры пищевых и биотехнологий ЮУрГУ Ирина Калинина © Фото : ЮУрГУ, Виктория Матвейчук Доцент кафедры пищевых и биотехнологий ЮУрГУ Ирина Калинина

Ранее ученые из Высшей медико-биологической школы ЮУрГУ получили патенты для применения ультразвука при получении сухих экстрактов, кисломолочных напитков, восстановлении сухого молока, а также производстве мясных продуктов.