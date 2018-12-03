В Калифорнии стартовала ракета Falcon 9

ВАШИНГТОН, 3 дек — РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома Ванденберг в Калифорнии с 64 малыми спутниками, трансляцию запуска ведет компания SpaceX.

Ракета-носитель поднялась с космодрома в расчетные 13.34 (21.34 мск). На ее борту находятся 64 малых спутника, самый маленьких из них не превышает по размерам кубик Рубика, самый большой — размером с холодильник. Спутники принадлежат компаниям и правительственным структурам из 17 стран, в том числе министерству обороны США, космическим ведомствам, музеям, университетам и коммерческим компаниям.

Аппараты будут доставлены на солнечно-синхронную полярную орбиту высотой 575 километров.

Для первой ступени ракеты-носителя это третий страт. Компания планирует посадить ее на платформу в Тихом океане для возможного четвертого запуска.