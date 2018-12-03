Стыковка пилотируемого корабля "Союз МС-11" с МКС. Прямая трансляция

В понедельник утром ракета "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-11" с тремя членами экипажа стартовала с космодрома Байконур к Международной космической станции.

На орбиту отправились россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Шарлотт Макклейн. Менее чем через десять минут после старта корабль отделился от верхней ступени ракеты и взял курс на МКС.





На станции новый экипаж ждут российский космонавт Сергей Прокопьев, немец Александер Герст и американка Серина Ауньен. Планируется, что пребывание Кононенко, Сен-Жака и Макклейн на орбите составит 194 дня.