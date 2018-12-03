От "Союза" с новым экипажем успешно отделились боковые блоки

КОРОЛЕВ (Московская область), 3 дек — РИА Новости. Все боковые блоки ракеты-носителя "Союза-ФГ" успешно отделились от центрального блока, сообщил диктор в Центре управления полетами.

Именно на этом этапе 11 октября произошла авария аналогичной ракеты.

"Есть отделение первой ступени ракеты-носителя", — объявил дежурный.

На орбиту отправились россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Шарлотт Макклейн. Менее чем через 10 минут после старта корабль отделится от верхней ступени ракеты и возьмет курс на МКС. Стыковка корабля со станцией запланирована на 20.36 мск.

На станции новый экипаж ждут российский космонавт Сергей Прокопьев, немец Александер Герст и американка Серина Ауньён. Планируется, что Кононенко, Сен-Жак и Макклейн проведут на орбите 194 суток.

Изначально запуск планировался 20-е числа декабря, но после аварии ракеты с предыдущим кораблем "Союз МС-10" 11 октября было решено провести его чуть раньше. Экипаж "десятого" "Союза" — российский космонавт Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не попали на станцию и приземлились через 20 минут после старта.

Возвращение экипажа, сейчас находящегося на МКС, было запланировано до прибытия экипажа "Союза МС-11". Если бы график пусков не изменили, станция могла бы остаться на какое-то время необитаемой.