В "Инвитро" рассказали о перспективах технологии биопечати для лечения рака

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Технологии биопечати органов могут использоваться для лечения раковых заболеваний, в частности, увеличивая скорость подбора необходимых препаратов, сообщил РИА Новости в понедельник генеральный директор компании "Инвитро" (владеет разработчиком биопринтера — лабораторией "3Д Биопринтинг Солюшенс") Александр Островский.
По словам Островского, "если мы можем напечатать трехмерную ткань разных органов конкретного человека, то мы можем проверить токсичность тех или иных противоонкологических препаратов, которые могут быть использованы в лечении".
Одиннадцатого октября на МКС должен был отправиться уникальный российский прибор "Орган.Авт" для эксперимента "Магнитный 3D-биопринтер". На нем должны были провести первый в истории эксперимент по печати биологических объектов в космосе. Но из-за аварии ракеты "Союз-ФГ" аппарат так и не попал на орбитальную станцию. 3 декабря "Инвитро" вновь попытается доставить биопринтер на МКС.