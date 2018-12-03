В "Инвитро" рассказали о перспективах технологии биопечати для лечения рака

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Технологии биопечати органов могут использоваться для лечения раковых заболеваний, в частности, увеличивая скорость подбора необходимых препаратов, сообщил РИА Новости в понедельник генеральный директор компании "Инвитро" (владеет разработчиком биопринтера — лабораторией "3Д Биопринтинг Солюшенс") Александр Островский.

"У нас, как одна из целей, стоит задача выхода в персонализированную медицину. Например, работа с токсичностью определенных препаратов, в том числе онкологических", — рассказал он.

По словам Островского, "если мы можем напечатать трехмерную ткань разных органов конкретного человека, то мы можем проверить токсичность тех или иных противоонкологических препаратов, которые могут быть использованы в лечении".

Он отметил, что это позволит точнее выбирать терапию, нанести наименьший вред организму больного и добиться максимального воздействия на опухоли. "Например, можно напечатать триста стандартизированных образцов ткани и проследить, как влияют определенные вещества на нее. Самое главное, это можно сделать достаточно быстро", — отметил Островский.

Одиннадцатого октября на МКС должен был отправиться уникальный российский прибор "Орган.Авт" для эксперимента "Магнитный 3D-биопринтер". На нем должны были провести первый в истории эксперимент по печати биологических объектов в космосе. Но из-за аварии ракеты "Союз-ФГ" аппарат так и не попал на орбитальную станцию. 3 декабря "Инвитро" вновь попытается доставить биопринтер на МКС.