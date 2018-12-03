"Бразильский тест по-русски": ученые проверили на прочность ядерное топливо

Сотрудники транспортно-упаковочного комплекса на предприятии по хранению и переработке отработанного ядерного топлива

Сотрудники транспортно-упаковочного комплекса на предприятии по хранению и переработке отработанного ядерного топлива

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Ученые Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" нашли эффективный способ выявлять предел прочности ядерного топлива – в испытаниях топливных таблеток отталкиваться от метода "Бразильского теста" и новой формулы расчета прочности, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

Предел прочности (прочность на растяжение) – базовый показатель качества при производстве ядерного топлива из порошка диоксида урана. Обычно его определяют, испытывая образцы в десятки раз крупнее таблеток ядерного топлива, диаметр и длина которых не превышают 6-8 мм.

Определить предел прочности столь малого образца стандартными методами невозможно. Поэтому в НИЯУ МИФИ предложили необычное решение – метод испытания топливной таблетки по схеме "Бразильского теста".

"Бразильский тест" – испытание на сжатие короткого цилиндра, положенного на боковую поверхность. Таким путем давно и успешно оценивают, например, образцы горных пород диаметром не менее 50 мм и толщиной 0,2-0,75 диаметра. Он, однако, не предполагает центрального отверстия в образце, характерного для топливных таблеток.

© Фото : В. Гольцев, НИЯУ МИФИ Цветовая картина распределения деформаций в поверхностных точках чугунного образца с отверстием © Фото : В. Гольцев, НИЯУ МИФИ Цветовая картина распределения деформаций в поверхностных точках чугунного образца с отверстием

"Мы провели расчетный анализ напряженно-деформированного состояния в разных точках образца с помощью метода конечных элементов в программном комплексе ANSYS. Он показал, как от отверстия зависит распределение напряжений на торцевой поверхности цилиндра и по сечению, связанному с плоскостью симметрии и нагружения", — рассказал доцент кафедры физики прочности НИЯУ МИФИ Владимир Гольцев.

По его словам, результаты анализа экспериментально подтвердились и с образцами из модельных материалов (чугуна и графита), и ядерного топлива. В экспериментах ученые задействовали метод цифровой корреляции изображений в комплексе с американской установкой VIC, которая позволяет анализировать перемещения и деформации точек поверхности образца в процессе его нагружения.

"Проведенные исследования позволили нам сделать вывод о возможности успешно использовать "Бразильский тест" в испытаниях малоразмерных образцов хрупких материалов, а также предложить свою формулу расчета прочности ядерного топлива", – заявил Владимир Гольцев.

Результаты данного исследования представлены на 16-ой Международной школе-конференции "Новые материалы: Толерантное ядерное топливо", прошедшей в НИЯУ МИФИ по инициативе научной школы ионно-пучковой обработки материалов кафедры физических проблем материаловедения.