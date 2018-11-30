Президент РАН Сергеев стал почетным доктором Курчатовского института

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Президент Российской академии наук Александр Сергеев стал почетным директором Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", торжественная церемония вручения докторской мантии и диплома главе РАН состоялась в пятницу в Москве.

Звание Сергееву было единогласно присуждено ученым советом Курчатовского института за выдающийся вклад в развитие лазерной физики, нелинейной оптики и за укрепление сотрудничества между РАН и Курчатовским институтом.

"Александр Михайлович Сергеев — выдающийся человек. Он был выбран президентом Российской академии наук огромным числом людей, которые доверили ему судьбу главной научной организации страны. Это доверие свидетельствует о его высочайшем научном уровне", — сказал в ходе церемонии президент Курчатовского института Михаил Ковальчук.

"Александр Михайлович — ярчайший представитель сегодняшней лазерной физики", — подчеркнул он.

Сергеев в ответном слове напомнил, что на российскую науку руководство государства сейчас возлагает серьезные задачи, решение которых необходимо для развития России, наука получает все большее внимание и поддержку.

"Но мы со своей стороны должны не подкачать", — сказал Сергеев. Глава РАН выразил уверенность, что сотрудничество Академии наук и Курчатовского института будет и далее развиваться на благо страны.