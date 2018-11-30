В Россию продолжают приезжать ученые, санкции их не пугают, заявил Слуцкий

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Ученые из разных стран продолжают приезжать в Россию на научные конференции и форумы, несмотря на сложные отношения между государствами и санкции, введенные против России, это говорит о действенности научной дипломатии, заявил председатель Российского фонда мира, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Форум неправительственных партнеров ЮНЕСКО "Наука на благо человечества" проходил в Москве 26-27 ноября. В нем приняли участие более 300 ученых из 50 стран. Главными темами обсуждения стали роль науки в цифровом пространстве, взаимосвязь науки и гражданского общества, вопросы науки и этики в современном мире. Форум был организован секретариатом ЮНЕСКО при поддержке МИД РФ.