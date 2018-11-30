Слуцкий: форум партнеров ЮНЕСКО стал новой страницей в научном мире

Пресс-конференция по итогам форума Наука на благо человечества в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве

Пресс-конференция по итогам форума Наука на благо человечества в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. 10-й международный форум неправительственных партнеров ЮНЕСКО "Наука на благо человечества", стал ярким подтверждением эффективности научной дипломатии, заявил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий.

"Форум уникален тем, что собрал в Москве более 600 золотых умов человечества. Тем самым научная дипломатия подтвердила свою действенность и то, что надуманный инструментарий типа санкций никак не пугает ученых. Это новая страница в научном измерении ЮНЕСКО, в отношениях России с организацией, новая страница в научной дипломатии", — сказал Слуцкий.

Он также высоко оценил содержательную часть форума, подчеркнув, что в дискуссиях ученых нашли отражение наиболее острые проблемы современного мира, а результаты мероприятия лягут в основу подобных встреч и обсуждений в других странах.

"Это очень интересная площадка, на которой мы попробовали собрать вместе ведущих ученых, занимающихся действительно большими и важными проблемами развития нашей цивилизации, оценкой того, к чему идет наш мир, оценкой роли человека в новой среде обитания — техносфере", — отметил вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов.

По его словам, программа форума была составлена таким образом, чтобы заинтересовать и ученых, и представителей неправительственных организаций — партнеров ЮНЕСКО. Для этого в рамках мероприятия выделено четыре больших секции: "Дипломатия как фактор международного сотрудничества и глобальной безопасности", "Социальная ответственность науки", "Человечество в современном мире" и "Наука на службе мира".

"Мы постарались привлечь большое число НПО — представителей того самого общества, с которым наука в современном мире должна выстраивать диалог, — и составить программу так, чтобы ученые могли доступным, понятным языком ответить на вопросы, которые интересуют каждого", — сказал он.

Он также отметил, что в рамках форума был высказан ряд интересных предложений, одним из которых стала инициатива о создании паспорта ученого по аналогии с дипломатическими паспортами.

"С учетом того, что ученые все больше берут на себя роль дипломатов и связывают страны, они смогут свободно передвигаться по всему миру, более активно поддерживать международные коллаборации, где сейчас происходят самые интересные открытия. Сейчас очень мало областей науки, где работа индивидуальна — работают всегда группы ученых, особенно в прорывных направлениях", — пояснил Адрианов.

Как сообщила председатель комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии и гуманитарному сотрудничеству Елена Сутормина, по итогам форума будет издан сборник лучших докладов и работ его участников.

"Тематика, которая обсуждалась, находится на острие дискуссий на международных площадках: цифровые технологии, этика, искусственный интеллект. Был ряд уникальных предложений, и позже мы их опубликуем", — заявила она.

Форум, организованный секретариатом ЮНЕСКО при поддержке МИД России, проходил в Москве 26-27 ноября. Участие в нем приняли глава российского МИДа Сергей Лавров, заместитель гендиректора ЮНЕСКО Син Цюй, президент Российской академии наук Александр Сергеев и сотни выдающихся ученых из более чем 50 стран мира.