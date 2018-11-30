"Ты правда не злишься?": программа СГТУ распознает эмоциональное состояние

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Специалисты Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. (СГТУ) разработали программу, которая распознает состояние человека по его речи и выявляет преобладающие в ней эмоции (радость, тревога, возбуждение, скука и многие другие), сообщили корреспонденту РИА Новости в пресс-службе вуза. Это должно помочь специалистам в самых разных сферах: при приеме на работу, при экспертизе на судебных процессах, во время проведения врачебной диагностики психоэмоционального состояния.

Созданное в СГТУ десктопное приложение способно распознать психоэмоциональное состояние человека по речевому сигналу длительностью от 10 секунд. Анализируя физические характеристики сигнала (в on-line либо при оценке записи), приложение сравнивает контрольные показатели речи с параметрами из базы и выдает свое заключение.

"Мы разрабатывали приложение более полутора лет, за это время написав программный код и протестировав эффективность приложения на примере записей. Теперь оно требует совместного тестирования – с профессиональными психологами и специалистами по фонологической экспертизе, чьи заключения оператор сможет сравнить с данными программы", — рассказал создатель программы, магистрант направления "Информатика и вычислительная техника" СГТУ Александр Захаров.

Анализ психоэмоционального состояния основывается на данных о характере речи, полученных в СГМУ им. В.И. Разумовского, а расчеты – на сферической модели эмоций, разработанной в МГУ. Саратовские медики и филологи подготовили сводную таблицу с речевыми показателями, характерными для конкретных психических состояний человека (астения, депрессия, агрессия, мания). Сферическая модель же позволяет выявить преобладающую эмоцию в речи: радость и тревогу, задумчивость и напряжение, апатию или возбуждение.

"Разработки, направленные на усиление безопасности, сейчас крайне актуальны. Возможно, применение программы Александра Захарова в тестировании студентов поможет предотвратить ситуации, подобные недавнему керченскому происшествию", — заявил и.о. ректора СГТУ Олег Афонин.

Сейчас в программу внесено 20 психотипов, которые оцениваются по шести показателям: темп, мелодика, громкость, интонационная составляющая, паузы и модуляция голоса. Программное решение оценивает исключительно звуковые особенности речи, а не смысловое значение слов.

"Вскоре мы планируем сертифицировать приложение. Все данные, получаемые в результате анализа, помогут существенно повысить безопасность, если использовать приложение в различных спорных и конфликтных ситуациях. Или, например, при приеме сотрудников на ответственные должности: полицейских, пилотов и авиадиспетчеров, операторов АЭС", – отметила профессор кафедры "Информационная безопасность автоматических систем" СГТУ Инна Пластун.

По словам авторов, погрешность выявления психологического состояния человека программой пока составляет около 5-10%. Эту цифру должны скорректировать дальнейшие испытания со специалистами по фонологической и психиатрической экспертизе, намеченные на январь-март 2019 года. В СГТУ уверены, что приложение будет совершенствоваться за счет расширения базы знаний и уточнения характеристик речи для получения более точных результатов.