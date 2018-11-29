РКК "Энергия" протестировала новый космический двигатель на йоде

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Специалисты Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" отработали на Земле запуск электроракетного двигателя, работающего на йоде, сообщает в четверг РКК.

"В РКК "Энергия" проводятся наземные эксперименты по исследованию работы нового электроракетного двигателя (ЭРД), работающего на йоде. Специалисты лаборатории проектирования перспективных двигательных установок корпорации исследовали запуск двигателя на йоде в различных режимах: как со штатным ксеноновым катодом, так и впервые – с новым безрасходным катодом-нейтрализатором", — говорится в сообщении.

После отработки на Земле эксперименты продолжатся на орбите. "Координационный научно-технический совет госкорпорации "Роскосмос" включил в долгосрочную программу научно-прикладных исследований, планируемых на российском сегменте МКС, эксперимент "Островский", — отмечает РКК.

Сначала российские космонавты изучат работу безрасходного катода-нейтрализатора, запуская ЭРД на ксеноне. Второй этап в целях безопасности пройдет на грузовом корабле "Прогресс". На нем установят новый двигатель, и по видеосвязи будут следить за его запуском и режимами работы. Корабль будет в отстыкованном состоянии находиться 30 суток.

Космический эксперимент "Островский" назван в честь Валерия Георгиевича Островского – старшего научного сотрудника "Энергии", который впервые предложил использовать в качестве так называемого рабочего тела ЭРД йод. Преимущество такого двигателя прежде всего в его экономичности. Йод значительно дешевле ксенона и не требует сложной системы хранения и подачи. При этом по основным параметрам двигатели на йоде не уступают аналогичным ЭРД на ксеноне.